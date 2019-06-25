Диетологи рассказали, как кофе поможет вам снизить вес 4 25.06.2019, 15:54

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Употребление кофе активизирует коричный жир, который усиленно сжигает калории.

Кофе представляет собой действительно интересный напиток, любимый многими людьми – и несмотря на его некоторую опасность для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, все-таки он также обладает некоторыми полезными свойствами. В частности, сегодня специалисты из Университета Ноттингема выпустили отчет относительно своего недавнего исследования, посвященного разбору анализа того, как именно кофе может влиять на снижение массы тела – они заметили, что потребление данного напитка в немалой мере стимулирует активность так называемого коричневого жира, являющегося одним из двух видов жира в человеческом теле – чья функция заключается в сжигании калории, пишет fainaidea.com.

Делает он это для того, чтобы производить тепло для организма – таким образом, чем более активны клетки коричневого жира, тем больше калорий организм сжигает и тем больше тепла получает. Столь интересный эффект от потребления кофе был замечен спустя некоторое время после проведения соответствующего эксперимента, в котором приняло участие несколько добровольцев, все без единых заболеваний критического характера.

Оказалось, что употребление кофе в самом деле активизирует коричный жир, который в свою очередь продолжает усиленно сжигать калории – однако специалисты отмечают тот факт, что пока не уверены, в самом ли деле речь тут идет именно о кофеине. Поскольку кофе обладает внутри себя и некоторыми другими веществами, текущий фокус исследователей также смещается и на них – а потому они хотят провести некоторые дополнительные испытания и эксперименты, чтобы окончательно подтвердить либо опровергнуть свою догадку относительно кофе.

Потому что если им удастся в самом деле доказать причастность кофеина к активизации деятельности коричневых жировых клеток – а как следствие и к похуданию систематического вида – то скорее всего в будущем мы сможем увидеть более широкое разнообразие кофейных напитков. Тем не менее, стоит пока что дожидаться проведения дополнительных испытаний чтобы в точности убедиться в том, что именно кофе как таковой может быть полезен в эффективном снижении веса.