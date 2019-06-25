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Россияне полетят в Грузию на стыковочных рейсах через Беларусь

  • 25.06.2019, 15:59
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Фото: Дмитрий Брушко / TUT.BY

Однако «Белавиа» увеличивать количество рейсов пока не планирует.

Россия с 8 июля приостанавливает авиасообщение с Грузией. Это произошло после начала протестов в Тбилиси из-за выступления российского депутата с места спикера грузинского парламента на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Многие российские туристы от полюбившейся Грузии все равно не откажутся, а полетят туда в том числе через Минск, пишет tut.by.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина рассказала, что в прошлом году в Грузии побывали 1,7 млн россиян.

— Из них порядка 1,5 млн — это реальные туристы. Это много, — говорит специалист.

Это действительно большое количество туристов. Для сравнения: по данным национального туристического агентства Грузии, в 2018 году ее посетили чуть более 60 тысяч белорусов. По нашей национальной статистике, их было более 16 тысяч человек.

В Грузию россияне в основном летали самостоятельно, то есть не покупая туры в турфирмах.

— У туроператоров очень небольшой объем, в основном народ ездит самостоятельно, — говорит Ирина Тюрина. — И сейчас многие россияне не хотят отказываться от Грузии. Даже те, кто бронировал туры, просят аннулировать прямой билет, но сохранить гостиницу, а потом сами решают, как полетят.

Специалист отмечает, что часть россиян полетит в Грузию стыковочными рейсами, в том числе через Минск.

— Минск фигурирует в перечне городов, через которые можно лететь в Грузию стыковочными рейсами. Еще полетят через Стамбул, турецкий город Трабзон, Баку, Ереван. На самом деле, предлагается много стыковочных рейсов, вопрос — в длительности стыковки.

По ее словам, стыковочный перелет по сравнению с прямым из России может в среднем сделать авиабилет более дорогим на три тысячи российских рублей, а это в переводе около 50 долларов.

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили предложил запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы, чтобы перевозить российских туристов, сообщает «Первый канал» Грузии.

Летом в Грузию из Беларуси каждый день летают самолеты «Белавиа» в Тбилиси и Батуми. При этом порой даже несколько раз в час — самолеты из Москвы. Увеличит ли «Белавиа» количество рейсов в Грузию? В пресс-службе авиакомпании говорят, что расписание полетов остается прежним.

Многие россияне поедут в Грузию на машинах, особенно из тех регионов, которые граничат с Грузией. Некоторые могут выбрать поездку на автобусах с пересадкой, но это не очень удобно.

Несмотря на то, что в отношениях Грузии и России сейчас острый период, российских туристов там ждут и, по информации турбизнеса, относятся к ним очень приветливо. Редактор сайта www.toursoyuz.by Лилия Кобзик вспоминает российскую агрессию 2008 года, после которого Россия признала независимость Абхазии.

— В 2008 году, когда фактически шла война, россияне все равно отдыхали в Грузии. К ним относились очень гостеприимно и не трогали. Все понимают, что это туристы, которые ввозят деньги в страну.

Вера Кондратович, менеджер грузинского направления туристической компании «Эпифора», отмечает, что и к ним пока не обращались российские туристы, чтобы организовать тур в Грузию из Минска.

— Я звонила нашим партнерам в Тбилиси, и они ждут, что ситуация с авиасообщением с Россией изменится и самолеты полетят. Основная масса туристов от поездок не отказывается.

Виктория Волынец, ведущий специалист по грузинскому направлению туристической компании «Тайм Вояж», оценивает ситуацию так: россияне могут начать летать в Грузию через Минск, хотя пока таких обращений не было. Именно так произошло, когда Россия запретила полеты в Египет в 2015 году.

Ирина Тюрина говорит, что россияне и сегодня летают на египетские курорты через Минск, так как из России на самолете можно добраться только до Каира.

— Открыли сообщение только с Каиром, на курорты прямого авиасообщения нет. Из Каира в курортные города лететь могут только туристы, которые организовывают поездку самостоятельно. Туроператоры организовать перелет из Каира до курортов не могут. А ехать из столицы Египта туда наземным транспортом — семь-восемь часов. Поэтому россияне по-прежнему летают в Египет через Минск, Стамбул и так далее.

По ее словам, в 2018 году египетская сторона давала статистику и говорила, что их посетило около 100 тысяч россиян.

— После миллионов, которые были раньше, — это капля в море.

Лилия Кобзик рассказывает, что, когда у россиян возникли проблемы с Египтом, в Беларуси появилось много авиарейсов туда в том числе и из регионов.

— Россияне летали и летают через нас. Оценить этот поток сложно, потому что это коммерческая информация турфирм. Но он большой, потому что в некоторые годы большую часть пассажиров в самолете составляли россияне. Это говорит о хорошем потоке.

Грузия хочет увеличить поток туристов из Украины

Вместо Грузии туроператоры в России сейчас предлагают туристам другие варианты.

— В первую очередь предлагают Абхазию (белорусам въезжать в Абхазию со стороны России нельзя, если это сделать, то можно нарушить законы Грузии. Беларусь не признала Абхазию. — Прим.), Сочи, дешевые туры в Турцию, горящие — на Кипр, в Болгарию. Россияне не хотят аннулировать туры и забирать деньги — они уже настроились на отдых. Тем, кто планировал ехать в Грузию на экскурсии, а не на пляжный отдых, рекомендуют Армению и Азербайджан, — говорит Ирина Тюрина.

Лилия Кобзик со своей стороны отмечает, что в туристической отрасли есть интересная тенденция: когда откуда-то исчезают россияне, туда начинают еще активнее ездить украинцы.

— Во время всех прецедентов, которые я помню, когда Россия отказывалась от въезда или уменьшала потоки в период обострения отношений с кем-либо, усиливался поток украинских туристов. Поэтому я могу прогнозировать увеличение количества украинских туристов в Грузии.

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили в интервью грузинскому «Первому каналу» уже отметил, что сейчас идет разговор о том, чтобы увеличить количество чартерных рейсов в Грузию из стран Балтии, Украины и Казахстана. Из этих стран, по его мнению, можно увеличить потоки туристов.


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