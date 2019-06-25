МИД Литвы о решении ПАСЕ: Это подрыв ценностей и авторитета Совета Европы

МИД Литвы о решении ПАСЕ: Это подрыв ценностей и авторитета Совета Европы7
- 25.06.2019, 16:00
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Россия ничего не сделала для выполнения резолюций ПАСЕ.
Министерство иностранных дел Литвы обнародовало официальное заявление, в котором выразило сожаление по поводу принятия резолюции о возвращении российской делегации в ПАСЕ.
Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовано на сайте литовского ведомства во вторник.
"Рано утром 25 июня в Страсбурге ПАСЕ решила изменить свои процедурные правила, ослабив механизм санкций и открыв путь для одностороннего возвращения российской делегации в ПАСЕ", - заявили в литовском министерстве.
"Решение ПАСЕ создать исключительные условия для России, которая продолжает нарушать международное право и не меняет своих агрессивных действий в отношении других государств-членов Совета Европы, подрывает основополагающие ценности и авторитет организации", - добавили в МИД Литвы.
В Вильнюсе напомнили, что Россия ничего не сделала для выполнения резолюций ПАСЕ, осуждающих аннексию Крыма и нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.