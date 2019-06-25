закрыть
25 июня 2019, вторник, 17:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

МИД Литвы о решении ПАСЕ: Это подрыв ценностей и авторитета Совета Европы

7
  • 25.06.2019, 16:00
  • 1,895

Россия ничего не сделала для выполнения резолюций ПАСЕ.

Министерство иностранных дел Литвы обнародовало официальное заявление, в котором выразило сожаление по поводу принятия резолюции о возвращении российской делегации в ПАСЕ.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовано на сайте литовского ведомства во вторник.

"Рано утром 25 июня в Страсбурге ПАСЕ решила изменить свои процедурные правила, ослабив механизм санкций и открыв путь для одностороннего возвращения российской делегации в ПАСЕ", - заявили в литовском министерстве.

"Решение ПАСЕ создать исключительные условия для России, которая продолжает нарушать международное право и не меняет своих агрессивных действий в отношении других государств-членов Совета Европы, подрывает основополагающие ценности и авторитет организации", - добавили в МИД Литвы.

В Вильнюсе напомнили, что Россия ничего не сделала для выполнения резолюций ПАСЕ, осуждающих аннексию Крыма и нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.


популярное за неделю

Мнение

Кризис великих неудачников
Кризис великих неудачников Константин Скуратович
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич