МИД Литвы о решении ПАСЕ: Это подрыв ценностей и авторитета Совета Европы 7 25.06.2019, 16:00

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Россия ничего не сделала для выполнения резолюций ПАСЕ.

Министерство иностранных дел Литвы обнародовало официальное заявление, в котором выразило сожаление по поводу принятия резолюции о возвращении российской делегации в ПАСЕ.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовано на сайте литовского ведомства во вторник.

"Рано утром 25 июня в Страсбурге ПАСЕ решила изменить свои процедурные правила, ослабив механизм санкций и открыв путь для одностороннего возвращения российской делегации в ПАСЕ", - заявили в литовском министерстве.

"Решение ПАСЕ создать исключительные условия для России, которая продолжает нарушать международное право и не меняет своих агрессивных действий в отношении других государств-членов Совета Европы, подрывает основополагающие ценности и авторитет организации", - добавили в МИД Литвы.

В Вильнюсе напомнили, что Россия ничего не сделала для выполнения резолюций ПАСЕ, осуждающих аннексию Крыма и нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.