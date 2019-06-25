На арбузной корке 5 25.06.2019, 16:07

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Может, пора уже белорусам заимствовать ценный опыт афганских аграриев?

Пока в белорусском Полесье оплакивают судьбу рекордного урожая клубники, превысившего все ожидания и обрушившего цены на это сезонное лакомство, в знойном Афганистане местные бородатые дехкане испытывают схожие проблемы с арбузами.

Урожай арбузов в Афганистане в 2019г. «намного превысил ожидания, удвоившись и достигнув 2 млн т», пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на зампреда афганской Ассоциации фермеров Залмая Мохаммади. Цена за тонну афганских арбузов упала в июне до $11. «Большая часть урожая арбузов в этом году лежала гниющей на полях, потому что текущая рыночная цена не могла даже покрыть транспортные расходы», - констатирует NYT, пишет «БелГазета».

В результате в Афганистане стартовала общенациональная кампания по поддержке сельхозпроизводителей, страдающих из-за катастрофического падения цен и рекордного урожая арбузов. Президент Ашраф Гани издал приказ о закупке арбузов для Вооруженных сил - трех армейских корпусов на юге и западе страны. Розничные торговцы плясали ритуальные групповые танцы, после которых каждый съедал по арбузу. Владельцы заведений общепита максимально насыщали меню блюдами с арбузными ингредиентами. Университет Кундуза сделал кейс с покупкой арбуза обязательной частью практических занятий по спросу и предложению. Некий юный студент-экономист съел восемь больших арбузов в рамках специально организованного конкурса и т.п.

NYT пишет, что это сработало: после массированной кампании цены на арбузы поднялись аж в четыре раза сравнительно с июньским минимумом, а дехкане перестали выбрасывать товар. Может, пора уже белорусам заимствовать ценный опыт афганских аграриев?