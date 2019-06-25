Минское «Динамо» пополнилось защитником из Канады 3 25.06.2019, 16:37

В КХЛ он выступал за «Ак Барс».

Минское "Динамо" заключило однолетний контракт с канадским защитником Стефаном Эллиоттом, известным в КХЛ по выступлениям за "Ак Барс", пишет официальный сайт минского "Динамо".

Уроженец Ванкувера уже в 16 лет дебютировал в WHL в форме "Саскатуна", и в дальнейшем провел в этом клубе четыре сезона. Игрок обороны блистал результативностью и набирал в среднем 0,85 очка за матч: 309 поединков — 261 (89+172) балл. В последний год он стал лучшим снайпером и ассистентом среди всех коллег по амплуа, а также заработал фантастический «плюс/минус» — +62. Благодаря этому взял приз лучшему защитнику лиги.

В 2009-м Эллиотт попал в топ-50 драфта НХЛ: под 49-м номером его выбрал "Колорадо". В 2011-м он заключил с "лавинами" контракт новичка и на протяжении четырех лет пытался закрепиться в НХЛ, однако большую часть времени провел в АХЛовском "Лейк-Эри": 63 матча в основной команде и 204 — в фарм-клубе. Перед началом сезона-2015/16 Стефана обменяли в "Аризону", а по ходу чемпионата — в "Нэшвилл". К 63-м поединкам в НХЛ он добавил еще 21, после чего подался в Европу — провел по году в казанском "Ак Барсе" (32 матча, 11 (4+7) очков) и шведском "ХВ-71" (36 матчей, 21 (4+17) очко).

В 2018-м канадец попал с состав олимпийской сборной и взял с "Кленовыми листьями" бронзу в Пхенчхане, где выступал с динамовцами Граньяни и Хауденом. После этого Эллиотт предпринял попытку вернуться в НХЛ и прошлым летом заключил двусторонний контракт с "Питтсбургом". Сыграл 20 поединков (8 (1+7) баллов) за фарм-клуб "Уилкс-Берри/Скрэнтон" и перебрался в "Оттаву". Там тоже не удалось пробиться в основу (3 матча, 1 ассист, +1), зато Стефан неплохо выступил за вторую команду "сенаторов" — "Белвилл". Провел в АХЛ 44 встречи, набрал 20 (6+14) очков, — передает офсайт "зубров".