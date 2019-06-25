закрыть
25 июня 2019, вторник, 17:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Минское «Динамо» пополнилось защитником из Канады

3
  • 25.06.2019, 16:37

В КХЛ он выступал за «Ак Барс».

Минское "Динамо" заключило однолетний контракт с канадским защитником Стефаном Эллиоттом, известным в КХЛ по выступлениям за "Ак Барс", пишет официальный сайт минского "Динамо".

Уроженец Ванкувера уже в 16 лет дебютировал в WHL в форме "Саскатуна", и в дальнейшем провел в этом клубе четыре сезона. Игрок обороны блистал результативностью и набирал в среднем 0,85 очка за матч: 309 поединков — 261 (89+172) балл. В последний год он стал лучшим снайпером и ассистентом среди всех коллег по амплуа, а также заработал фантастический «плюс/минус» — +62. Благодаря этому взял приз лучшему защитнику лиги.

В 2009-м Эллиотт попал в топ-50 драфта НХЛ: под 49-м номером его выбрал "Колорадо". В 2011-м он заключил с "лавинами" контракт новичка и на протяжении четырех лет пытался закрепиться в НХЛ, однако большую часть времени провел в АХЛовском "Лейк-Эри": 63 матча в основной команде и 204 — в фарм-клубе. Перед началом сезона-2015/16 Стефана обменяли в "Аризону", а по ходу чемпионата — в "Нэшвилл". К 63-м поединкам в НХЛ он добавил еще 21, после чего подался в Европу — провел по году в казанском "Ак Барсе" (32 матча, 11 (4+7) очков) и шведском "ХВ-71" (36 матчей, 21 (4+17) очко).

В 2018-м канадец попал с состав олимпийской сборной и взял с "Кленовыми листьями" бронзу в Пхенчхане, где выступал с динамовцами Граньяни и Хауденом. После этого Эллиотт предпринял попытку вернуться в НХЛ и прошлым летом заключил двусторонний контракт с "Питтсбургом". Сыграл 20 поединков (8 (1+7) баллов) за фарм-клуб "Уилкс-Берри/Скрэнтон" и перебрался в "Оттаву". Там тоже не удалось пробиться в основу (3 матча, 1 ассист, +1), зато Стефан неплохо выступил за вторую команду "сенаторов" — "Белвилл". Провел в АХЛ 44 встречи, набрал 20 (6+14) очков, — передает офсайт "зубров".


популярное за неделю

Мнение

Кризис великих неудачников
Кризис великих неудачников Константин Скуратович
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич