Видеофакт: Британец установил рекорд скорости на тракторе 2 25.06.2019, 16:47

1,119

Факт был зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.

Британский гонщик Гай Мартин установил новый скоростной рекорд среди тракторов. Этот факт был зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса, пишет korrespondent.net.

Пилот разогнал сельскохозяйственный трактор JCB Fastrac до 167 км/ч. Предыдущий рекорд среди техники этого типа составлял всего 140,4 км/ч. Его установил в 2018 году гонщик из команды Top Gear.

В JCB Fastrac установлен 7,2-литровый дизельный двигатель мощностью 1000 л.с. перед заездом специалисты облегчили конструкцию трактора и улучшили аэродинамику кузова.