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Украинский журналист Павел Шаройко остается в белорусской тюрьме

  • 25.06.2019, 17:02
Павел Шаройко
Фото: УНИАН

Он написал прошение о помиловании.

Украинский журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси якобы за шпионаж на 8 лет лишения свободы, подал прошение о помиловании, сообщил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, сообщает "Интерфакс".

"Он подавал прошение о помиловании. Комиссия его рассматривает", - сказал Стук на пресс-конференции во вторник в Минске.

Замгенпрокурора отметил, что "окончательное решение отложено до наступления определенных условий", не пояснив, о каких условиях идет речь.


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