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Борис Хамайда: Эта власть нелегитимная

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  • 25.06.2019, 17:21
Борис Хамайда
Фото: «Радыё Рацыя»

Известного витебского активиста оштрафовали за «загромождение улицы».

Постановление о штрафе вынесла административная комиссия Железнодорожного райисполкома по протоколу, составленному на распространителя независимой прессы, известного витебского активиста Бориса Хамайду 30-го апреля, передает «Радыё Рацыя».

В тот день ничего необычного не происходило: как всегда, известный витебский активист Борис Хамайда выставил около "синего дома" свой столик под бело-красно-белым зонтиком, разложил журналы и газеты. Но заведующая ближайшего магазина вызвала милицию.

Постановление о штрафе прислали по почте, рассказал Борис Хамайда:

-Комиссия меня дважды вызывала, но я туда не ходил, так как считаю, что эта власть нелегитимная. В субботу мне пришел пакет, а в нем постановление, что дали одну базовую величину штрафа. Платить не буду добровольно, пусть высчитывают из пенсии эту одну базовую — 25,5 рублей.

В марте и апреле этого года протоколы за «загромождение улицы» на Бориса Хамайду составляли трижды. Два из них отменили, так как не нашли доказательств против распространителя. Штраф по третьему протоколу дали минимальный: санкция статьи 21.14 КоАП (нарушение порядка содержания населенных пунктов) предусматривает штраф в размере до 5-ти базовых величин.


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