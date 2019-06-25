Борис Хамайда: Эта власть нелегитимная 2 25.06.2019, 17:21

Борис Хамайда

Фото: «Радыё Рацыя»

Известного витебского активиста оштрафовали за «загромождение улицы».

Постановление о штрафе вынесла административная комиссия Железнодорожного райисполкома по протоколу, составленному на распространителя независимой прессы, известного витебского активиста Бориса Хамайду 30-го апреля, передает «Радыё Рацыя».

В тот день ничего необычного не происходило: как всегда, известный витебский активист Борис Хамайда выставил около "синего дома" свой столик под бело-красно-белым зонтиком, разложил журналы и газеты. Но заведующая ближайшего магазина вызвала милицию.

Постановление о штрафе прислали по почте, рассказал Борис Хамайда:

-Комиссия меня дважды вызывала, но я туда не ходил, так как считаю, что эта власть нелегитимная. В субботу мне пришел пакет, а в нем постановление, что дали одну базовую величину штрафа. Платить не буду добровольно, пусть высчитывают из пенсии эту одну базовую — 25,5 рублей.

В марте и апреле этого года протоколы за «загромождение улицы» на Бориса Хамайду составляли трижды. Два из них отменили, так как не нашли доказательств против распространителя. Штраф по третьему протоколу дали минимальный: санкция статьи 21.14 КоАП (нарушение порядка содержания населенных пунктов) предусматривает штраф в размере до 5-ти базовых величин.