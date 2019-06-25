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Генпрокуратура об облаве на цыган: Все по закону

  • 25.06.2019, 17:36
Фото: «Радыё Свабода»

Алексей Стук оправдал действия белорусской милиции.

Заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук рассказал о результатах проверки действий милиции в Могилевской области после исчезновения сотрудника ГАИ Потаповича 16 мая. "У сотрудников милиции были полные основания таким образом массово проверять представителей цыганской диаспоры — как говорят, отрабатывать. Вы знаете, какую смску сборсил Потапович", — сказал Стук на пресс-конференции 25 июня, сообщает "Еврорадио".

По его словам, прокуратура "почти сразу провела проверку в отношении каких-либо незаконных действия (превышение власти и прочее) в отношении представителей цыганской диапоры — нарушения не установлены".

Замгенпрокура рассказал, что прокуратура обнаружила лишь незначительные процессуальные нарушения со стороны сотрудников милиции, которые впоследствии устранили.

"Кроме того, ни одного заявления (по поводу действий милиции. — прим.) от лиц цыганской национальности не поступило", — подчеркнул Алексей Стук.

Как сообщалось ранее, 16 мая в Могилеве был найден мертвым лейтенант милиции Евгений Потапович. Перед смертью он прислал коллегам в Viber сообщение о якобы похитивших его лицах цыганской национальности. После этого в Могилеве прошла массовая облава на цыган. Позже задержанные рассказали журналистам, что задержания были очень жесткими.


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