закрыть
25 июня 2019, вторник, 17:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Украине кандидаты «Голоса» обязались не идти в Раду более чем на два срока

1
  • 25.06.2019, 17:43

Партия Вакарчука обещает закрепить этот принцип в Конституции Украины.

В Украине кандидаты в нардепы от партии «Голос» подписали обязательство не баллотироваться в Верховную Раду более чем на две каденции.

Об этом сообщает пресс-служба партии, пишет «Новое время».

Кандидаты публично обязались инициировать изменения в Конституцию и законы, чтобы ограничить число полных каденций народного депутата до двух подряд.

Вакарчук отметил, что это делается для того, чтобы дать возможность новым людям приходить в парламент и продолжать изменения.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию «Голос».


популярное за неделю

Мнение

Кризис великих неудачников
Кризис великих неудачников Константин Скуратович
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич