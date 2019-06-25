В Украине кандидаты «Голоса» обязались не идти в Раду более чем на два срока 1 25.06.2019, 17:43

Партия Вакарчука обещает закрепить этот принцип в Конституции Украины.

В Украине кандидаты в нардепы от партии «Голос» подписали обязательство не баллотироваться в Верховную Раду более чем на две каденции.

Об этом сообщает пресс-служба партии, пишет «Новое время».

Кандидаты публично обязались инициировать изменения в Конституцию и законы, чтобы ограничить число полных каденций народного депутата до двух подряд.

Вакарчук отметил, что это делается для того, чтобы дать возможность новым людям приходить в парламент и продолжать изменения.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию «Голос».