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Ученые: Отпуск продлевает жизнь

  • 25.06.2019, 17:50

Свои выводы исследователи сделали в ходе наблюдений за здоровьем 63 работников, побывавших в оплачиваемых отпусках.

Речь идёт не только о долгожданном отдыхе, который нужен всем системам нашего организма. В отпуске снижается риск болезней сердца, пишет healthinfo.ua.

Нежимся ли мы на морских пляжах или занимаемся горными лыжами где-нибудь на Кавказе, отпуск однозначно является полезным времяпрепровождением. Ранее было принято считать, что отпуск нужен нашему здоровью, потому что помогает сделать перерыв в работе, уменьшить уровень стресса, избавиться от проблем, вызванных рабочими перегрузками, зарядиться позитивом на следующие 11 месяцев и просто поднять настроение. И вот теперь новое исследование показало, что отпуск продлевает жизнь человека во многом потому, что снижает вероятность появления метаболического синдрома. Так называют целый ряд расстройств вроде гипертонии и атеросклероза, которые совместно увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

После каждого отпуску, который берёт человек, риск метаболического синдрома снижается на четверть, то есть на 25%. Ученые из Сиракузского университета в Нью-Йорке выяснили, что более активно отдыхающие люди реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку сам метаболический синдром является состоянием, риск которого можно снизить. В частности, этого можно добиться за счёт потери лишнего веса, физических нагрузок и отказа от курения. А вот о влиянии отпуска до последнего времени ученым было известно не так много.

Свои выводы они сделали в ходе наблюдений за здоровьем 63 работников, побывавших в оплачиваемых отпусках. Все они сдавали анализы крови, им также измеряли объем талии. Результаты показали, что большее количество отпусков действительно уменьшает вероятность метаболического синдрома.


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