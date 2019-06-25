В Китае открыли памятник Янке Купале 1 25.06.2019, 18:22

Памятник открыли в Сианьском университете иностранных языков.

В Сианьском университете иностранных языков, который расположен в китайской провинции Шэньси, открыли памятник Янке Купале. В торжестве принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси Кирилл Рудый, сообщает пресс-служба посольства.

Во время церемонии посол выступил с приветственной речью и отметил важную роль Янки Купалы в развитии белорусской и мировой литературы.

Студенты университета, которые изучают белорусский язык как специальность, подготовили творческую программу, в ходе которой декламировали произведения белорусского поэта на белорусском и китайском языках.