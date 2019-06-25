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В Минске рассмотрели иск по делу о необоснованно высоких тарифах такси

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  • 25.06.2019, 18:56
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Что решил суд?

Сегодня судом Заводского района столицы рассмотрен иск ОО «Региональное общество защиты потребителей» к частному транспортному унитарному предприятию «КИТТАКС» о признании действий противоправными и прекращении этих действий. О подробностях пишет пресс-служба Мингорсуда.

Напомним, истец полагает, что допускается нарушение правил перевозки пассажиров: недостаточно указать тарифы в салоне такси на видном для пассажира месте, их нужно также объявлять. Таким образом, считает истец, перевозчик не принимает должных мер по доведению информации о тарифах, что, по его мнению, свидетельствует о недобросовестном поведении.

Истец просил суд признать действия ответчика противоправными в части имеющих место фактов недоведения надлежащим образом до потребителей информации о предлагаемых тарифах при оказании услуг по организации автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси и отсутствии содействия потребителям в свободном выборе предлагаемой услуги.

Также была выдвинута просьба признать действия ответчика в части оказания услуг по организации автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси с установлением тарифов в размерах, многократно превышающих уровень тарифов на данный вид услуг, противоправными и обязать ответчика прекратить противоправные действия при оказании потребителям услуг по организации автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси.

На судебном заседании истец дополнил заявленные требования и просил суд также обязать ответчика довести до сведения потребителей решение суда в десятидневный срок после вступления его в законную силу через средства массовой информации.

Действия «КИТТАКС» по недоведению до потребителей информации о цене услуг (используемых тарифах) при оказании услуг по автомобильной перевозке пассажиров признаны судом противоправными. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано и опротестовано в установленном законодательством порядке.


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