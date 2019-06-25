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Завтра в Беларуси будет до +32

  • 25.06.2019, 19:12

Жаркое лето продолжается.

По прогнозам синоптиков, в среду, 26 июня, в Беларуси будет до 32 градусов тепла. Об этом БелТА рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Дождя, по данным синоптиков, завтра днем, вероятно, не будет, только к вечеру пройдут короткие дожди, возможны грозы. Ночью воздух прогреется до 11 - 17 градусов, местами будет чуть холоднее - 8 - 10.

А вот днем термометры будут показывать от 25 градусов до 32.

Как вести себя в жару?

Выбирайте свободную одежду из натуральных светлых тканей. И носите головной убор. Не выходите на улицу в самое пекло, а если уж такая необходимость возникла, то передвигайтесь по тени и короткими перебежками. Отдыхайте под деревьями, заходите остудиться в магазины с кондиционерами, пишет kp.by.

Больше пейте: можно минералку, чтобы восстановить водно-солевой баланс в организме - много соли вымывается с потом. Хороший вариант - травяные чаи, ягодные морсы, обычная вода с лимоном и мятой. Питаться лучше легкой едой - никакого алкоголя, жареной пищи и кофе. Спасают от жары умывания и обтирания прохладной водой. Дома можно набрать полную ванну холодной воды и оставить дверь открытой. Еще один способ - занавесить окна мокрыми простынями и устроить сквозняк.

Если чувствуете, что можете сомлеть от духоты, сверните в тень, выйдите на воздух или даже не стесняйтесь прилечь на газоне. С собой можно носить салфетки с нашатырем - достаточно чуть помахать ими у лица, чтобы прийти в чувство. Людям, у которых есть проблемы с сердцем, лучше брать с собой лекарства - хотя бы нитроглицерин. Обезвоживание приводит к сгущению крови, что может спровоцировать развитие тромбов. В этой ситуации понадобятся препараты для разжижения крови.

Первая помощь в таких случаях - перевести человека в тень, приложить холодную ткань ко лбу, расстегнуть стягивающую тело одежду, дать попить, можно облить водой (не ледяной!). Если человеку явно очень плохо, нужно немедленно вызвать скорую помощь.


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