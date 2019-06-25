Le Monde: Позволяя РФ вернуться, Совет Европы совершает коллективное самоубийство 7 25.06.2019, 19:19

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Ради краткосрочной выгоды западные капиталисты готовы продать даже веревку, на которой их потом повесят.

Хотя миссия Совета Европы заключается в защите международного права, европейская дипломатия предает его принципы, позволяя России вернуться в организацию, пишет на страницах Le Monde (перевод - inosmi.ru) историк Антуан Аржаковский.

24 июня Парламентская ассамблея Совета Европы голосовала за снятие ограничительных мер в отношении представителей России. Их лишили права голоса 10 апреля 2014 года в связи с аннексией Крыма Россией. Москва в ответ перестала платить взносы в бюджет Совета Европы (33 миллиона евро или 10%) и должна была быть исключена из него в июне 2019 года в соответствии с уставом организации.

Но хотя миссия Совета Европы заключается в защите международного права и прав человека на континенте, стремящаяся вернуть эти 33 сребреника Парламентская ассамблея совершает своеобразное коллективное самоубийство. За пять лет не было найдено никакого решения по аннексии Крыма, а агрессивное поведение России лишь обострилось.

Международная следственная группа по рейсу МН17, который был сбит над Донбассом в июле 2014 года, выдвинула обвинения против трех российских офицеров и одного украинского сепаратиста: их будут судить в Нидерландах в марте 2020 года. В день национального праздника 12 июня Кремль задержал в Москве 400 российских граждан, которые устроили мирную демонстрацию за освобождение журналиста. Тот занимался расследованием коррупции в Московской мэрии, но его в итоге обвинили в наркоторговле.

Уроки Мюнхенского соглашения забыты

Вместо того чтобы вспомнить о трагической истории Мюнхенского соглашения 1938 года, европейская дипломатия разыгрывает карту примирения с Россией. Президент Эммануэль Макрон и канцлер Ангела Меркель не продолжают жесткую политику в отношении Владимира Путина, а просят его сделать шаг к диалогу. Франко-немецкая дипломатия не просто бросает Украину наедине со своей печальной участью оккупированной страны даже без намека Кремля на готовность провести обмен пленными, а больше не пытается хоть как-то оправдать свое предательство.

Президент Макрон кратко объяснил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, который протянул ему руку 17 июня в Париже, что Совет Европы не является политической организацией и что это создает возможность для возвращения России. Он также добавил, что присутствие России в Совете Европы позволит российским гражданам обращаться в Европейский суд по правам человека.

Проблема в том, что с 2015 года Россия перестала признавать превосходство международного права над ее собственным. Именно поэтому критика ЕСПЧ по поводу условий следствия по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова в 2015 году не возымела никакого эффекта. К тому же, сам факт того, что Россия не выходит из Совета Европы, а пытается всеми средствами восстановить право голоса ее 18 парламентариев, говорит о политическом характере данной организации.

Нарушение обязательств по правам человека

Более того, для двух десятков европейских стран, в том числе для России и Украины, Совет является главной европейской политической инстанцией, к которой они принадлежат. Кроме того, правозащитная организация «Мемориал» выпустила пресс-релиз, в котором выступила против снятия санкций с российского государства. Как отмечает глава этой НКО Олег Орлов, Россия была принята в 1996 году в Совет Европы на том условии, что она будет соблюдать Европейскую конвенцию прав человека и обязуется урегулировать потенциальные международные конфликты мирным путем.

Возвращение России права голоса в Совете вопреки всем нарушениям ее обязательств превращает главную организацию-гаранта прав человека в Европе в пустую скорлупу. Зачем тогда правозащитным организациям членство в Совете Европы? Если бы Франция, нынешний председатель Совета Европы, оставалась бы верной своим принципам, она попросила бы всех обладающих правом голоса 46 государств повысить свои отчисления: на каждое из них пришлось бы таким образом менее миллиона евро.

Эта сумма представляет собой настоящий мизер по сравнению со стоимостью строительства франко-немецкого боевого самолета (оценивается в 10 миллиардов евро). Есть опасения, что Франции придется в будущем потратить намного больше, чтобы дать отпор разжигаемым таким образом завоевательным аппетитам российского государства. Ленин был прав. Ради краткосрочной выгоды западные капиталисты готовы продать даже веревку, на которой их потом повесят.