Трамп: Любая атака Ирана на что-либо американское приведет ко встрече с великой, превосходящей силой 1 25.06.2019, 19:44

Президент США предостерег Иран от уничтожения.

Верховные власти Ирана понимают только язык силы, считает президент США Дональд Трамп, и США готовы ответить со всей мощью, если Тегеран совершит нападение «на что-нибудь американское». Серию твитов на эту тему Трамп опубликовал у себя в Twitter, передает РБК.

....Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2019

«Сделанное сегодня очень невежественное и оскорбительное заявление Ирана только показывает, что они не понимают реальности. Любая атака Ирана на что-либо американское приведет ко встрече с великой, превосходящей силой. В некоторых областях подавление будет означать уничтожение», — заявил Трамп.

Он также отметил, что США, «безусловно, самая мощная военная сила в мире», так как на военные цели в последние два года Вашингтон потратил $1,5 трлн, а «прекрасные люди Ирана страдают совсем без причин», в то время как их правители «тратят все свои деньги на террор».

Накануне США ввели новые санкции против высокопоставленных лиц Ирана, в том числе против духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Санкции были введены после очередного обострения в отношениях двух стран, поводом для которого послужил инцидент со сбитым иранскими силами ПВО американским беспилотником.

Комментируя новые санкции Вашингтона, президент Ирана Хасан Роухани назвал их «актом отчаяния со стороны США». Он также нелестно отозвался об умственных способностях команды Белого дома. «Действия Белого дома означают, что он умственно отсталый. Стратегическая терпеливость Ирана не означает, что мы боимся», — заявил Роухани.