ВОЗ обеспокоена антинаркотическим законодательством Беларуси 3 25.06.2019, 20:17

Белорусы не лечатся от наркомании, потому что боятся попасть в поле зрения УВД.

Представитель этой организации в Беларуси рассказал на пресс-конференции, что белорусы не лечатся от наркомании, потому что боятся попасть в поле зрения УВД, передает onliner.by.

— Республиканский центр наркологического мониторинга и превентологии (РЦНМиП) провел исследование среди потребителей инъекционных наркотиков. На одного зависимого, который стоит на учете, приходится пять «скрытых» потребителей, — рассказал Вячеслав Граньков, координатор программ по инфекционным заболеваниям странового офиса ВОЗ в Беларуси.

Он говорит, что люди не идут лечиться из-за страха встать на учет и попасть в поле зрения УВД. Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией насчитал в Беларуси около 65 тысяч людей, употребляющих лишь инъекционные наркотики.

Граньков рассказал, что система ООН в Беларуси в апреле направила письмо в «парламент», где выразила обеспокоенность жесткой криминализацией употребления наркотиков и предложила альтернативные варианты.

— На досудебном и судебном этапах, а также во время отбывания наказания человек должен проходить лечение, — он привел пример, что в Эстонии человек, попавшись на наркотиках, может выбрать, лечиться ему или идти в тюрьму. — Потребитель наркотиков должен иметь право на лечение и полную реабилитацию.

— У нас часто уголовное наказание применяется за хранение. Очень размыты границы хранения для потребления и хранения для распространения. В Португалии человеку разрешают держать запас наркотиков на 10 дней — тогда применяется административная ответственность, а не уголовная, — рассказал представитель ВОЗ.