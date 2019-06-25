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Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Истбурне

  • 25.06.2019, 20:20

Белоруска обыграла в двух сетах словенку Тамару Зиданшек.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (10 ВТА) пробилась в 1/8 финала престижного турнира в британском Истбурне с призовым фондом 933 тысячи долларов. В стартовом матче она в двух партиях обыграла словенку Тамара Зиданшек (59) — 6:2, 6:3, передает pressball.by.

А.Соболенко (Беларусь) — Т.Зиданшек (Словения) — 6:2, 6:3

В следующей стадии Соболенко встретится с победительницей дуэли Каролин Возняцки (Дания, 14) — Андреа Петкович (Германия, 70).


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