Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Истбурне 25.06.2019, 20:20

Белоруска обыграла в двух сетах словенку Тамару Зиданшек.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (10 ВТА) пробилась в 1/8 финала престижного турнира в британском Истбурне с призовым фондом 933 тысячи долларов. В стартовом матче она в двух партиях обыграла словенку Тамара Зиданшек (59) — 6:2, 6:3, передает pressball.by.

А.Соболенко (Беларусь) — Т.Зиданшек (Словения) — 6:2, 6:3

В следующей стадии Соболенко встретится с победительницей дуэли Каролин Возняцки (Дания, 14) — Андреа Петкович (Германия, 70).