Президент Эстонии: Восстановление России в ПАСЕ - это позор 3 25.06.2019, 20:49

Керсти Кальюлайд

Керсти Кальюлайд раскритиковала решение Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала в Twitter решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о восстановлении прав российской делегации в ассамблее.

«Принятое прошлой ночью решение ПАСЕ — вернуть Россию за стол переговоров с помощью процедурных жестов — это позор», — написала она. По словам эстонского лидера, не исчезла «ни одна из причин лишения России голоса».

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу также осудил восстановление российского мандата в ассамблее. «Предоставление России места в ПАСЕ неприемлемо. Это не соответствует принципам и ценностям европейской безопасности. Агрессия на Украине и в Грузии еще продолжается», — написал он в Twitter.

Во вторник, 25 июня, ПАСЕ проголосовала за возвращение России к полноценной работе в организации. Резолюцию поддержали 118 депутатов, 62 проголосовали против, 10 воздержались.

Делегация России в ПАСЕ была лишена права голосовать и входить в состав руководящих органов организации с апреля 2014 года. Причиной запрета стало оккупация Крыма и война на юго-востоке Украины.