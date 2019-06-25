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Белорусы об изменении правил призыва: Ну что, молодежь, ваш выход!

  • 25.06.2019, 21:07

Реакция сети на проект закона о призыве.

На рассмотрение в «палату представителей» поступил проект закона «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». Документ существенно ужесточает правила призыва на воинскую службу и последствия для белорусов, которые не служили в армии без законных оснований. Пользователи Charter97.org тут же отреагировали.

Главные новшества нового закона: отсрочка для получения образования будет предоставляться только один раз; вводится понятие «не прошедшие воинскую службу по призыву не имея на то законных оснований»; вводится запрет принимать на госслужбу людей, проигнорировавших призыв без законных оснований; замена работы по распределению службой в армии.

Разработчики отмечают, что такой документ нужен, потому что военкоматы в последнее время существенно недобирают призывников. В том числе это происходит из-за «уклонистов», которым невозможно лично вручить повестку.

Моментально эта новость стала одной из самых обсуждаемых.

«Ну что, молодежь, ваш выход. И за вас взялась эта банда».

«И не только за молодежь взялись, теперь каждый кто числится в резерве может считаться уклонистом! И границы могут закрыть для всех! Они реально страх потеряли».

«Зачем такая армия, где и пострелять не дают. Некоторые и оружия не видели в глаза, одни метлы, правда, лес сейчас в спешном порядке вырезают».

«Ну вот, ребята, и за вами пришли».

«Поздравляю государство с тем, что молодежи в стране совсем не останется. Разбегутся в разные стороны. Спасайте своих детей! Начнется повальная диктатура и репрессии. Думающих людей в стране не останется. Кстати, лазейку для своих детей они сделали, которых, после учебы за границей, они и поставят на высокие руководящие места. Остальное звено руководителей будет из числа «отбитых» дедовщиной отморозков. Дорулился идиот-баянист».

«Никому не нужна такая армия. Где офицеры с российскими флажками разъезжают».

«Пора выходить, Народ!!! Сколько мы будем терпеть это?»

«Раньше позором было, что не служил в армии, а сейчас позор, если попал в эту так называемую армию РБ».

«Если поменьше проводить гульней и дожимок, как раз на профессиональную армию и хватит».


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