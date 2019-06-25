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В Грузии возобновились протесты у здания парламента

  • 25.06.2019, 21:18
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Демонстранты перекрыли движение транспорта по проспекту Руставели.

Во вторник, 25 июня, тысячи жителей Грузии в очередной раз вышли на акции протеста у здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщает РБК .

Как сообщается, у здания грузинского парламента в Тбилиси собрались около 2 тысяч протестующих. Демонстранты перекрыли движение транспорта по проспекту Руставели.

Протестующие продолжают требовать отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария из-за силового разгона демонстрации в ночь на 21 июня. Также требованием манифестантов является освобождение всех задержанных во время предыдущих акций протеста.

Протесты в Грузии начались 20 июня из-за выступления в парламенте российского депутата, члена Коммунистической партии РФ Сергея Гаврилова. В ночь на 21 июня силовики совершили попытку разгона демонстраций в результате чего несколько сотен человек пострадали и были задержаны. После этого спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе объявил о своей отставке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии назначили нового спикера парламента после отставки Ираклия Кобахидзе. Грузинский парламент возглавил представитель партии "Грузинская мечта" Арчил Талаквадзе.

Ранее, в Грузии отстранили от должности 10 полицейских за вероятное участие в разгоне протестующих возле парламента 20-21 июня. Также Министерство внутренних дел начало расследование относительно поведения правоохранителей.


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