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МОК одобрил включение брейк-данса в программу Олимпиады-2024

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  • 25.06.2019, 21:20
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Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже.

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил включение брейк-данса в программу Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже. Такое решение принято в ходе сессии организации в Лозанне, передает sportrbc.ru.

«Эти четыре вида спорта полностью соответствуют нашей программе развития олимпийского движения. Они более гендерно-сбаланисрованные, более городские и позволяют нам держать связь с молодым поколением», – рассказал президент МОК Томас Бах.

МОК одобрил включение в программу Игр-2024 серфинга, скалолазания и скейтбординга, которые войдут и в программу Олимпиады-2020.

Делегаты МОК выступили единогласно в вопросе включения брейк-данса в олимпийскую программу Игр в Париже. В этом виде спорта 16 мужчин и 16 женщин должны разыграть два комплекта наград.


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