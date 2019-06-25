Стоит ли белорусам сейчас покупать доллары? 9 25.06.2019, 21:34

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Экономист дал совет.

Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб рассказал «Народной Воле», как американские санкции в отношении к Ирану могут отразиться на белорусском рубле.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о введение «жестких санкций» в отношении Ирана. Повлияют ли санкции на мировые цены на нефть и валютный рынок в Беларуси?

— Думаю, серьезным образом санкции не повлияют, — считает эксперт. — Все, что могло сказаться, уже сказалось в тот момент, когда было объявлено о грядущих санкциях.

И это проявилось в том, что за последнюю неделю цена на нефть марки Brent выросла приблизительно с 59,5 до 65 долларов. То есть, сама новость полностью отыграна, и дальнейшая динамика будет зависеть от того, как дальше будет развиваться американо-иранский конфликт.

Но в целом, если смотреть колебания нефти за последние несколько месяцев, то ценовое изменение в последние дни довольно незначительное.

— Когда российский рубль укрепляется к доллару, соответственно, доллар снижается и к белорусской валюте. И это на фоне того, что у нас на валютном рынке наблюдается чистая продажа валюты. То есть, суммарно продажа валюты предприятиями и населением превышает ее покупку.

Кстати, вчера в России доллар обновил минимум с начала августа прошлого года.

— Сейчас белорусам выгодно покупать доллары?

— Конечно, выгодно купить валюту, когда она находится на пике снижения, но сложно спрогнозировать, когда этот пик будет. Потому что можно и сегодня купить доллары по хорошему курсу, но не исключено, что через месяц этот курс будет еще более привлекательным. Или наоборот.

Мой совет: если кому-то нужно купить большую сумму в валюте, то лучше покупать раз в неделю равными суммами.