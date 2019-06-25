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США потребовали не допускать в ПАСЕ находящихся под санкциями россиян

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  • 25.06.2019, 21:53
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Вашингтон выступает против возвращения России в ПАСЕ.

Парламентская ассамблея Совета Европы не должна позволить, чтобы в состав российской делегации входили россияне, попавшие под санкции США и Евросоюза. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, сообщает телеканал Hromadske.

Дипломат напомнил, что Соединенные Штаты не являются членом Совета Европы, но заметил, что Вашингтон выступал против возвращения России в эту организацию. Он также отметил усилия Киева в этом направлении.

«Мы были поражены усилиями украинской команды в ПАСЕ, которые они приложили, чтобы не дать возможности России вернуться в эту организацию», — сказал Тейлор.


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