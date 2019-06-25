закрыть
26 июня 2019, среда, 0:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Вахтанг Кикабидзе поддержал протестующих в Тбилиси

1
  • 25.06.2019, 22:16
  • 1,402

Известный грузинский актер заявил, что правительство Грузии «получило то, что заслужило».

Известный грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе выступил на стороне протестующих в Тбилиси. В интервью "МК" он заявил, что правительство Грузии, привезя делегацию из России и посадив в кресло спикера грузинского парламента депутата Госдумы, "получило то, что заслужило". Кикабидзе отметил, что "история такого не помнит".

Вместе с тем актёр, комментируя запрет авиасообщения между Россией и Грузией, который ввёл Владимир Путин и из-за которого в Тбилиси опасаются резкого снижения доходов от туризма, высказал мнение, что грузинский народ не должен "из-за денег отказываться от морали и патриотизма".


популярное за неделю

Мнение

Так и становятся оппозиционерами
Так и становятся оппозиционерами Виктор Шендерович
Джентльмены сдачи
Джентльмены сдачи Виталий Портников
Кризис великих неудачников
Кризис великих неудачников Константин Скуратович
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов