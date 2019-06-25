Почему белорусским генералам лучше сначала поучиться в магистратуре, а потом писать законы 1 25.06.2019, 22:30

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Как министерство обороны решает свои проблемы с призывом.

Теперь у выпускников вузов (и только у парней) не будет отсрочки на время продолжения учебы в магистратуре. Потому что стране не хватает солдат. Магистрантов и студентов – как грязи, пишет antijournalist.by.

В «обосновании» новых условий призыва от министерства обороны собственно обоснования нет от слова вообще. Если генералы так же составляют планы обороны страны, у страны очень большие проблемы.

Сколько парней годных к призыву на воинскую службу учатся в магистратуре сегодня? А нет таких данных в обосновании проекта закона! На этот вопрос министерство обороны сообщает мне о том, сколько человек косят от армии:

«Итоги призывных кампаний указывают на тенденцию увеличения количества граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности (конституционного долга по защите Республики Беларусь) без уважительных причин». Кратко: в 2000 году косило 0,8% призванных, в 2018 году — 8,6%.

При чем тут магистранты? — спросите вы министерство обороны. Министерство обороны ответит: потому что демографическая яма:

«В результате ухудшения демографической ситуации иувеличения оттока мужского населения в возрасте до 27 лет из страны уменьшениеобщего количества призывников в республике будет происходить до 2025 года (13призывных кампаний)».

Но при чем тут магистранты? – воскликните вы. Министерству обороны снова есть, что ответить на этот ваш нервический возглас:

«Существующее правовое регулирование порядка предоставления отсрочек от призыва на срочную военную службу, службу в резерве для продолжения образования не позволяет обеспечить комплектование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований на уровне, обеспечивающем их высокую боевую и мобилизационную готовность к выполнению задач по предназначению»

Страна в опасности? – пугаетесь вы. Министерство обороны называет вам какие-то там цифры:

«В ходе осеннего призыва 2018 года подлежало вызову на призывные комиссии только 31% состоящих на воинском учете призывников. При этом 104 802 человека (44,7%) имели отсрочки от призыва по различным основаниям, в том числе для продолжения образования 83 948 человек. В ноябре 2018 года в войска не было направлено 2 019 призывников, при этом призывные комиссии прошло 69 251 человек».

О чем говорят эти цифры? Ни о чем!

Итак, в обосновании проекта закона министерство обороны ни разу не упоминает, какое количество призывников призовут. Было бы здорово также посчитать, сколько умников вообще нужно нашему министерству обороны. Но таких расчётов тоже нету! Надо думать, это военная тайна. Зато там есть такое:

“По итогам призывной кампании весной 2018 года потребность войск в новом пополнении была удовлетворена только на 62,5%. При этом комплектование войск осуществлялось за счет свободных остатков после осеннего призыва 2017 года (6 922 чел.). В мае 2018 года в военных комиссариатах осталось всего 394 призывника (не подлежащих отправке по объективным причинам)”.

Следите за руками. У министерства обороны не хватает 37,5% призывников, при этом что министерство обороны не стало призывать 394 человека “по объективным причинам”.

И, кстати, если «потребность войск в новом пополнении была удовлетворена только на 62,5%», то почему тогда в Бюджете-2018 расходы на вооруженные силы выросли на 20%? А в Бюджете-2019 ещё плюс 12%. А что будет с военным бюджетом, когда удовлетворенность солдатиками достигнет 100%? И куда сейчас расходуются бюджетные средства в условиях недокомплекта? Где всё это в обосновании проекта закона? Зачем так издеваться над депутатами?

Но продолжим читать обоснование. Ведь в нём требуется указать как прошло публичное обсуждение законопроекта. Как вы понимаете, никакого общественного обсуждения не было, проект закона вносится в парламент в последний момент. И минобороны пишет: “В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона «О нормативных правовых актах» проект публичному обсуждению не подлежит”.

Читаем Статью 7 Закона «О нормативных правовых актах»:

Нормотворческая деятельность осуществляется на принципах:

конституционности;

соответствия актов нижестоящих государственных органов(должностных лиц) актам Главы государства и вышестоящих государственныхорганов;

приоритета общепризнанных принципов международного права;

защиты прав и свобод, законных интересов граждан исоциальной справедливости;

научности;

системности и комплексности правового регулирования общественных отношений.

Где тут минобороны увидел необязательность публичного обсуждения? На минуту, проект закона предусматривает изменения в несколько законов, Кодекс «Об образовании», плюс отдельное Постановление правительства.

А вот чем министерству обороны можно помочь, так это с данными о магистрантах. В 2018 году в магистратуру было принято 8 177 человек (в 2017 году 10 396). Как видим количество магистрантов тоже уменьшается, как и студентов, как и призывников. Почти 400 магистрантов учились по специальности “служба безопасности”, их вычеркиваем. Дальше 51% аспирантов – девушки (данных по магистранткам нет, но, например, среди выпускников вузов девушки составляют 53%). Так что потенциально министерство обороны может рассчитывать примерно на 3,8 тысячи призывников недомагистрантов. Остаётся только узнать, сколько из них годятся к военной службе по здоровью…. Справитесь?

Но министерству обороны интересны также парни, окончившие колледжи и собирающиеся за высшим образованием в вузы. Этих тоже лишают отсрочки. И, как вы понимаете, в так называемом “обосновании” ни намека на статистику, сколько потенциально таких бедняг.

“Предлагаемая система отсрочек от призыва для продолжения образования позволит обеспечить Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования призывными ресурсами, необходимыми для поддержания уровня боеготовности, обеспечивающего выполнение служебно-боевых задач”, — успокаивает министерство обороны.

Помните же историю, как Черчиллю принесли на рассмотрение проект бюджета страны. Полистав документ, он спросил:

— А где расходы на культуру?

— Так война же! Какая культура?

— Если нет культуры, так зачем мы тогда воюем? — удивился Черчилль.

“Для выполнения служебно-боевых задач”, Уинстон!