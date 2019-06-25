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В Белом доме назначили нового спикера

  • 25.06.2019, 22:42

Новым пресс-секретарем Белого дома станет Стефани Гришэм.

Как заявила Мелания Трамп, ее пресс-секретарь станет новым пресс-секретарем Белого дома, передает «Голос Америки».

Стефани Гришэм, совместная работа которой с супругами Трамп началась в 2015 году, возьмет на себя также обязанности директора Белого дома по коммуникациям.

Первая леди сообщила в «Твиттере» во вторник, что «трудно было бы подумать о человеке, который мог бы лучше служить этой администрации и нашей стране».

Стефани Гришэм сменит Сару Сандерс, объявившую о своей отставке ранее в этом месяце.


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