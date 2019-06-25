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Выпускник Академии искусств на вручение дипломов пришел в велосипедном костюме

  • 25.06.2019, 22:48
Фото: Даниил Гаёв

Даниил Гаев рассказал, почему пришел на мероприятие в таком виде.

Сегодня на факультете экранных искусств Академии искусств вручали дипломы. Выпускник кафедры кинотелеоператорства Даниил Гаёв приехал на вручение на велосипеде и в спортивном облегающем костюме. Как оказалось, студентам этой кафедры изначально сказали, что дипломы вручат 28 июня. Информация о том, что это произойдет сегодня, 25 июня, Даниила застала врасплох, поэтому он пришел на мероприятие в том, в чем был, пишет tut.by.

— Нам мастер курса сказал, что дипломы вручат 28 июня. Все начали готовиться: девочки платья подшивать, парни костюмы смотреть. Многие ребята уже работают фотографами и операторами, поэтому перенесли клиентов с 28 июня на другие дни. Благо меня эта ситуация не затронула. Вчера в мессенджере мастер курса прислал старосте сообщение, что вручение дипломов будет сегодня, 25 июня, в 14.30. Я занимаюсь велоспортом и не сижу в соцсетях. В 13.00 сегодня захожу в мессенджер и вижу, что через два часа вручение дипломов, а у меня — ни костюма, ничего, и я в Заславле. На велосипеде в профессиональной форме я ехал оттуда в центр Минска. Из-за Европейских игр было сложно добраться, и я опоздал на вручение на три минуты, — говорит Даниил.

В учебном отделе Академии искусств объяснили, что никаких переносов даты вручения дипломов не было. Их изначально и планировалось вручать 25 июня. Как правило, дипломы вручали 30 июня, но в этом году защиты дипломов прошли раньше, чем обычно, чтобы выпускники были свободны во время II Европейских игр. Поэтому дату и назначили на 25-е.

Даниил Гаёв с однокурсниками.
Фото: Даниил Гаёв

— Запланировано было на 25-е, никаких переносов не было. В прошлый вторник с деканом обсуждали и решили, что выдача дипломов будет 25 июня в 14.30. Говорить о выдаче дипломов до окончания защиты не принято: сначала мы должны закончить, потом получить диплом, — сказали там.

Также в учебном отделе отметили, что сегодня с факультета экранных искусств дипломы не получили три человека. Они их смогут получить индивидуально.


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