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Трамп намерен добиваться свержения Николаса Мадуро

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  • 26.06.2019, 7:35
Фото: Jim Lo Scalzo / EPA

Об этом заявил спецпосланник США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Президент США Дональд Трамп остается привержен политике давления, направленной на смещение нелегитимного правителя Венесуэлы Николаса Мадуро и перехода власти к президенту и лидеру оппозиции Хуану Гуайдо. Как сообщает агентство Reuters, об этом во вторник заявил спецпосланник США по Венесуэле Эллиот Абрамс, передает «Голос Америки».

Дипломат исключил участия Мадуро в работе нового правительства народного единства в Венесуэле. «Трудно понять, как он станет частью решения (проблемы) или может стать частью переходного правительства», – сказал Абрамс журналистам.

Приводя примеры того, что Венесуэла остается внешнеполитическим приоритетом для администрации США, Абрамс сказал, что Трамп поднял венесуэльскую тему на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо 20 июня. В свою очередь, вице-президент Майк Пенс прибыл в Майами, чтобы помочь отправить корабль ВМС США USNS Comfort с медицинской миссией в Южную Америку для оказания помощи венесуэльским беженцам.

Не вдаваясь в подробности, Абрамс сказал, что уже 54 страны объявили о своей поддержке временного президента Гуайдо и что число таких стран скоро вырастет еще.

Во вторник агентство «Франс-пресс» (AFP) сообщило, что бывший начальник разведки Венесуэлы Кристофер Фигуэра находится в Соединенных Штатах и намерен и дальше выступать за свержение Николаса Мадуро. Фигуэра дал интервью газете «Вашингтон пост» спустя почти два месяца после того, как он вынужден был бежать из Венесуэлы из-за неудачной попытки военного переворота 30 апреля.

«Я горжусь тем, что я сделал, – заявил Фигуэра в интервью газете. – На данный момент режим опередил нас. Но все может быстро измениться».


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