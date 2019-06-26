Кандидаты от партии Саакашвили допущены на выборы в Раду 1 26.06.2019, 7:46

Михаил Саакашвили

Суд в Киеве отменил отказ ЦИК Украины регистрировать кандидатов «Руха новых сил».

Административный суд Киева отменил отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины зарегистрировать кандидатов от партии "Рух новых сил" бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Таким образом, они смогут участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду. "Мы победили. Суд нас поддержал. Мы идем на выборы" - написал политик на своей странице в соцсети Facebook вечером во вторник, 25 июня, сообщает dw.com.

За два дня до этого ЦИК отказал кандидатам от партии Саакашвили в регистрации. В комиссии пояснили, что внеочередной партийный съезд "Руха новых сил", на котором был утвержден список кандидатов, "состоялся в нарушение требований устава" партии.

21 июня киевский суд признал факт непрерывного проживания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Украине в течение последних пяти лет и таким образом разрешил ему участвовать в досрочных выборах в Верховную раду, которые пройдут 21 июля.

К вечеру 25 июня ЦИК зарегистрировал всех кандидатов от партии "Слуга народа" президента Владимира Зеленского как по партийному списку, так и по одномандатным округам. Всего на внеочередные выборы в украинский парламент зарегистрирован 841 кандидат в народные депутаты в одномандатных округах и 339 кандидатов по спискам политических партий, говорится в сообщении комиссии.