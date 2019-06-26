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Европу накрыла жара из Сахары

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  • 26.06.2019, 7:51
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Впереди – еще большее повышение температуры воздуха.

Европа в очередной раз готовится к летней жаре: максимальная температура в ближайшие дни, как ожидается, составит от +35 °C до +40 °C. Об этом сообщает Euronews.

Молодежь охлаждается в фонтане Трокадеро напротив Эйфелевой башни. Париж, Франция, 24 июня 2019 года. Фото: Reuters

Непривычная для Европы жара достигнет пика в четверг и пятницу, предупреждают синоптики. Жара пришла в Европу из Сахары и затронет в первую очередь южную часть континента. Непривычно высокие температуры связаны с глобальным потеплением. И если раньше пики жары были исключением, то теперь европейцам придется к ним привыкнуть, предупреждают метеорологи.

Во Франции «оранжевый» уровень тревоги ввели в 65 департаментах страны. Президент Эммануэль Макрон объявил о мобилизации «всего правительства» в связи с погодными условиями. До конца недели отменены все экзамены, а волонтеры раздают воду бездомным на улицах Парижа.

Люди купаются в фонтане Трокадеро напротив Эйфелевой башни. Париж, Франция, 25 июня 2019 года. Фото: Reuters
Люди гуляют по фонтанной площадке в парке Андре Ситроена. Париж, Франция, 25 июня 2019 года. Фото: Reuters

В Париже 25 июня температура воздуха достигла 34 градусов и продолжает расти. Городские власти уже объявили об установке дополнительных фонтанов с питьевой водой и об оборудовании кондиционированных помещений в парках и муниципальных зданиях для всех желающих.

В доме престарелых постояльцам раздают воду и сироп: для пожилых людей аномальная жара может стать серьезным испытанием. Ле-Буске, Франция, 25 июня 2019 года. Фото: Reuters
Постояльцам в доме престарелых также раздают мороженое. Ле-Буске, Франция, 25 июня 2019 года. Фото: Reuters

В Италии жара от 37 до 40 градусов установилась в северной и центральной части страны, в том числе в Риме, Флоренции, Милане и Турине. В семи итальянских городах ожидаются рекордные температуры для июня.

Власти Рима уже оштрафовали восемь туристов — на 450 евро каждого — за купание в городских фонтанах. В городе резко возрос спрос на холодную воду и прохладительные напитки. Рим, Италия, 25 июня 2019 года. Фото: Reuters
Но жара — хороший повод выбраться на пляж. Остров Лампедуза, Италия, 25 июня 2019 года. Фото: Reuters

В Испании местная метеослужба Aemet также объявила о повышении уровня тревоги в связи с жарой начиная со среды: на северо-востоке страны температура поднимется до 42 градусов.

Девушка наслаждается прохладой у фонтана. Брюссель, Бельгия, 24 июня 2019 года. Фото: Reuters
Хозяйка пса охлаждает его струей фонтана. Брюссель, Бельгия, 24 июня 2019 года. Фото: Reuters

Власти Бельгии выпустили официальное предупреждение о «сильной жаре». По данным Королевского метеорологического института, столбик термометра достигнет 34−35 градусов.

Девушка идет по фонтану в правительственном квартале Берлина. Берлин, Германия, 24 июня 2019 года. Фото: Reuters
От жары страдают не только люди, но и звери. В зоопарке Берлина слонов охлаждают при помощи холодного душа. Берлин, Германия, 25 июня 2019 года. Фото: Reuters

В Германии в середине недели температура может побить рекорды 70-летней давности, предупреждают метеорологи.

Мальчик прыгает в воду на острове Амагер. Копенгаген, Дания, 25 июня 2019 года. Фото: Reuters

Жара ожидается даже в некоторых Скандинавских странах, где летние температуры обычно весьма умеренны: на юге Дании и Швеции температура на этой неделе может достичь +30 °C.

Самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная в Европе, — это +48 °C. Пик был отмечен в Греции в 1977 году. А предыдущий долгий период аномальной жары в Европе был зафиксирован в 2003 году: тогда от болезней, вызванных высокой температурой воздуха, умерло около 20 тысяч человек.


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