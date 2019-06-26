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«Стану программистом, уеду в Польшу – здесь платят слишком мало»

  • 26.06.2019, 7:57
Архивное фото kp.by

Молодые белорусы поделились планами на будущее.

Для многих абитуриентов экзаменационная гонка закончилась. Они сдали, пожалуй, самое сложное ЦТ — по физике. В отличие от языков или истории, на него дают целых три часа, а не два или полтора. И все равно баллы по физике традиционно остаются самыми низкими. Уж не из-за этого ли Министерство образования изменило систему подсчета оценок?.. Onliner поговорил со студентами о впечатлениях от ЦТ, мечтах, планах и сложных задачах про кота на люстре.

Анна, 17 лет

[выходит из аудитории за час до окончания ЦТ]

— Я, в принципе, решила все задачи. Не могу сказать, что было очень сложно, потому что люблю физику и в олимпиадах участвую.

— То есть это не запредельной сложности предмет?

— Нет, конечно [улыбается. — Прим. ред.]. Если тебе интересно, то можно найти способы и выучить, и сделать, чтобы было не так сложно.

В олимпиадах я стала участвовать класса с седьмого — как только началась физика. Да, могу сказать, что много ночей недоспала. Подготовка занимает немало времени. Но есть и плюсы: в школе можно не ходить на некоторые уроки. Совмещать и школу, и олимпиаду было реально.

В ЦТ по физике 30 задач. Я решила все. Уверена в своих ответах и надеюсь на хороший результат. Не могу сказать, что было хоть одно спорное или некорректное задание. Как только возникал спорный момент, например, в задаче про кота, его сразу оговаривали. Итак, кот прыгает со шкафа на лампу. Дана высота шкафа, высота лампы относительно потолка, масса кота и масса лампы. Какой-то легкий кот был — всего лишь один килограмм, недокормили, наверное [смеется. — Прим. ред.]. Вопрос: на сколько лампа сместится относительно положения равновесия? И в условиях задачи сразу же говорится, что нельзя считать гармоническими колебания, которые произойдут, когда кот прыгнет. На этом весь спорный момент и закончился.

Атмосфера в аудитории волнительная. Особенно странно было, когда в первые минуты после начала ЦТ только-только раздали задания, а люди уже начинают выходить. Сидишь и думаешь: «Боже! Как можно так быстро решить? Или ничего не решить и сдать?» И начинает пробирать паника. Но когда вольешься, когда перестанут объяснять, раздавать, ходить — становится спокойно. У нас никого не застали со шпорами. Но я слышала, что трех человек выгнали из-за этого в других аудиториях.

Для меня самым сложным предметом ЦТ был английский, потому что я не сильно к нему готовилась. К тому же языки для меня изначально не близки. Все-таки мне ближе математика и физика. Поступать я буду в БНТУ либо на машиностроительный факультет, либо на приборостроительный.

Паша, вчера исполнилось 17 лет

— Сегодняшнее ЦТ по физике было довольно сложное, на самом деле. Я не ожидал, что часть Б будет сложнее, чем на РТ. Я решил все, что смог, и вышел спустя два часа двадцать минут.

Больше всего мне понравилась задача Б4 про кошку, которая прыгала на люстру, и нужно было рассчитать смещение — высоту, на которую поднялась люстра.

Все задания были корректными, просто в некоторых задачах было много всего намешано. Б12, Б10… Сложно было разобраться. Например, для меня оказалась трудной задача про троллейбус. Дано напряжение на клеммах двигателя, сила тока, скорость, с которой он едет, отношение сопротивления к силе тяжести. Нужно найти массу троллейбуса. Вот эту задачу я не решил.

В аудитории не было сильного волнения. Меня посадили на седьмой вариант, седьмой ряд, седьмое место. Три семерки — думаю, мне повезло [улыбается. — Прим. ред.]. На самом деле, в аудитории работают приятные люди. Шутят нормально, поддерживают. Мне очень понравилось отношение.

Физика — это один из самых сложных предметов. Чтобы были нормальные баллы, нужно готовиться как минимум за два года. Еще год назад я думал, что физику писать не буду. А в итоге моя будущая профессия связана с физикой. Пришлось готовиться, год потрудиться.

Я собираюсь поступать в Белорусскую государственную академию авиации на инженера гражданской авиации. Буду создавать беспилотные устройства. Думаю, что если после выпуска смогу нормально устроиться в нашем аэропорту, то зарплата будет около трех тысяч рублей. Потому что те же пилоты в аэропорту хорошо зарабатывают.

Вероника, 17 лет

— В сегодняшнем ЦТ темы были изменены по сравнению с третьим репетиционным тестированием. Поэтому ЦТ далось сложнее, чем последний этап РТ. Посмотрим на результаты. Думаю, я набрала до 80 баллов.

На мой взгляд, из года в год ЦТ по физике меняется в лучшую сторону для абитуриентов. Становится намного легче. Если сравнить ЦТ 2007 года, ты на А часть посмотришь и скажешь: «Что за ужас!» — мало что решишь. Наше министерство делает ЦТ проще каждый раз, чтобы поднять процент успеваемости по предметам. И ученики это знают. Появляется очень много человек, которые просто приходят, быстро ставят, например, все ответы «2» в части А и уходят. У нас в аудитории было несколько таких. Если они угадали с ответом, то с новой системой оценивания могут набрать много баллов, даже не трогая часть Б. В этом году можно просто прийти, наугад расставить крестики — и у тебя баллов 20—30 точно будет. Решить первые пять заданий могут даже люди, которые не знают физику, потому что они очень легкие. А это уже баллов 25.

В этом году проходные поднимутся в учебных заведениях, где прежде они были маленькие. А вот что будет на ФПМИ, мехмате, международных отношениях?.. Возможно, баллы упадут. Потому что система оценивания выше 50 баллов очень сложная: чем больше ты решаешь заданий, тем меньше баллов тебе дают. Вначале тебе давали за каждое задание шесть баллов, а в конце — по одному баллу.

Я считаю, что говорить, будто мальчики «заточены» под физику, а девочки нет, — некорректно. Да, возможно, мальчикам это интереснее, потому что те, кто сдает ЦТ по физике, идут обычно в компьютерные технологии (инженерию). А по любым специальностям, связанным с инженерией, чаще всего работают мужчины, потому что их берут охотнее. Но все-таки есть отважные женщины. Я, например, сразу, с седьмого класса, знала, что буду сдавать физику с математикой, хотя большинство девочек сдают языки или химбио. Да, девочек в физике встречается меньше. Но говорить, что мальчики лучше понимают физику, — это абсолютно неправильно. У меня есть знакомая девушка, которая ездит на республиканские олимпиады по этому предмету. Так что все зависит от человека, а не от пола.

Я буду поступать в Польшу, в Варшавскую политехнику на специальность «Инженер программного обеспечения». А ЦТ сдаю, чтобы был запасной вариант. Когда закончу вуз, у меня будет выбор: стать инженером или программистом. Из Беларуси программисты бегут, потому что им не платят хорошие зарплаты. Я знаю, что в Европе у программистов месячный доход — от $3000. Конечно, все зависит от человека. Если ты не будешь постоянно тренироваться в программировании, то ничего не получится, не будешь востребованным.

Олег, 19 лет

— Мои сегодняшние впечатления: мог бы подготовиться лучше. Но это вечное у всех впечатление. Я вышел через 2 часа 40 минут, но можно было завершить и быстрее.

Почему ЦТ по физике длится целых три часа? Все не так однозначно. Можно написать одну формулу, решать-решать, а через час понять, что ты не ту формулу написал, и все пересчитывать… Можно запутаться.

Самая первая задача меня повеселила. Нужно было посмотреть на картинку и сказать, сколько километров в час показывает спидометр. А дальше уже посложнее. Особенно учитывая, что физику за 10—11 класс в колледже [технологии и дизайна легкой промышленности. — Прим. ред.] я прошел вкратце, не так хорошо знаю. Почти вся группа просто спала, нечего делать было. Преподаватель объяснял только тем, кому было интересно. С тех пор года три прошло.

На сайте РИКЗ я проходил ЦТ прошлых годов без всякой подготовки баллов на 60 — не так уж и сложно.

В аудитории было более-менее дружелюбно. Но больше всего мне понравилось ЦТ в Институте культуры сдавать, там была поприятнее атмосфера, люди более дружелюбные.

Поступать я решил на преподавателя физики в педагогический. Да, я знаю, что это редкий выбор. Но мне действительно интересно преподавать физику. Потом посмотрел, что в педагогическом слишком маленький проходной — почему-то всего 146 баллов. Удивился. А потом подумал: если балл такой низкий и это то, что мне нравится, — почему бы и нет? У меня много шансов получить то, что я хочу. Некоторые говорят: учителя мало зарабатывают, сложно работать с детьми. Мне это не принципиально. Преподаватель — это призвание. Я иду, потому что мне нравится, хочется этим заниматься, а не ради денег.

Кирилл, 19 лет

— Ощущения от ЦТ у меня нормальные. Были задания, которые я даже и не думал увидеть. Я бы сказал, много геометрии. На логику было очень много задач. Не столько формулы помогли, сколько логика.

Были вопросы совсем детские, как со спидометром. Нарисован спидометр, стрелка посередине между 80 и 100. Вопрос: с какой скоростью двигается электромобиль? Варианты ответа: 85 и 90 километров в час. 90, конечно же.

Сложная для меня задача была про сосуды — А3. Нарисованы три сосуда и давление, с которым каждый давит на плоскость. Три разные формы (площади) — квадратная, чуть меньше и конусная. В каком сосуде больше давление? Я почему-то сразу вспомнил шланг. Бывает большой, трубопроводный. А бывает маленький шланг, в нем же давление больше… У соседки на парте стояла бутылка с водой. Я крутил ее так и эдак, чтобы разобраться в сосудах. Поставил крышкой вниз (чем не конус?), смотрю: падает ли давление? Так и не знаю, правильно ли я ответил. Но эту задачу я запомнил.

От университета я жду больше свободного времени. Я думаю, в студенческие годы можно много путешествовать. У меня друзья, допустим, в сельхозунивере на трактористов учатся. Сейчас они полгода проходят практику в Германии. И на экономическом тоже есть знакомые девочки, которые ездят на практику в Германию. Поездить по Европе — это круто. Образование для себя я хочу универсальное. Наверное, пойду на инженера-механика. Но работать по специальности я не хочу. Мне нравится снимать видео, монтировать, фотографировать.

Даша, 17 лет

[вытирает слезы]

— Бред, это просто бред, а не ЦТ. Все не так, как в репетиционном. Очень отличается. Задание Б1 очень сложное! Я не помню, что я решила, я все забыла… Жесть! Да капец просто!.. А мне нужно 70 баллов.

Физику я решила сдавать, потому что английский скучный, а я люблю математику. Математика очень интересная, мне нравится решать задачи. Не то что тексты какие-нибудь переводить — это очень скучно.

— Но раз у вас хорошая база математики, вы должны быть на коне сегодня, разве нет?

— Ага, а еще знать формулы. Без формул вообще задачи не решить! Там только формулы одни! А еще меня раздражают эти теоретические задания. Зачем их так много вставили? Они дурацкие. Я бы лучше решила кучу тех, которые на числа, чем теоретических. Где больше давление в сосудах? Блин! Где-то больше. На что надо было смотреть, на площадь?..

А еще меня выбесило задание с зарядами и электрическим полем. Нужно было указать, где больше нуля, а где меньше нуля. Ка-а-ак? Откуда это вообще знать? Ладно, окей, направление я узнала. А откуда узнать, положительный заряд или отрицательный? Это что вообще такое? Целый год готовилась, а к чему — непонятно. Ходила на курсы, что-то решала… Вчера дистанционку нормально решила, а сегодня… Я знаю людей, которые готовятся к ЦТ еще с десятого класса. Жесть, конечно.

В аудитории было душно. Но зато преподаватели очень хорошие. Все объясняют. Можно попросить дополнительный листик или воды. Поддерживают. Сопровождают в туалет. Когда уже выходишь из аудитории, забираешь все свои документы, тебе преподаватель говорит: «Удачи!» Это очень поднимает настроение.

Я надеюсь поступить в БГУ на инженера. Но не уверена, конечно. С такими-то знаниями и баллами… На какой факультет? Слушайте, я реально не помню. Ничего не помню. Ни в чем не уверена. Буду сейчас плакать.


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