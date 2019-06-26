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Генсек НАТО: У России есть время до августа

  • 26.06.2019, 8:21
Фото: Getty Images

Йенс Столтенберг назвал время, за которое РФ должна уничтожить свои крылатые ракеты 9M729.

Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что у России есть время до августа, чтобы уничтожить свои крылатые ракеты 9M729, нарушающие условия международного договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает ВВС.

В противном случае, предупредил Столтенберг, НАТО примет ответные меры.

Подписанный в 1987 году договор ДРСМД может утратить силу 2 августа.

НАТО надеется, что Россия сделает ответственный выбор, но не видит признаков того, что Кремль готов выполнить требования Североатлантического альянса и уничтожить ракеты, заявил генсек НАТО.

«Россия продолжает разработку новой ракеты. На то, чтобы спасти договор (ДРСМД), остается пять недель», — добавил он.

Если этого не произойдет, НАТО предпримет ответные меры. В среду и четверг главы министерств обороны стран альянса обсудят, какой будет эта реакция. По словам Столтенберга, альянс не планирует размещать в Европе новые ракеты наземного базирования.

«Наш ответ будет выверенным, скоординированным и оборонительным. Мы не будем повторять того, что делает Россия. Мы не хотим новой гонки вооружений. Но так как Россия размещает новые ракеты, мы должны быть уверены, что наша оборона остается надежной и эффективной», — сказал Столтенберг.

Судьба договора

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан лидерами США и СССР в декабре 1987 года. Его называли началом конца холодной войны.

Документ запрещает обеим странам использовать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000−5500 км) и малой (500−1000 км) дальности.

Другие ядерные державы — в том числе Китай — не подписывали ДРСМД.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении положений документа из-за разработки Россией крылатой ракеты наземного базирования 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), дальность которой, по утверждению американской стороны, не соответствует условиям договора. Союзники США по НАТО также сочли, что Россия нарушает договор.


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