Деньги белорусских водителей идут в офшоры? 24 26.06.2019, 8:30

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Фото: onliner.by

Автомобилисты возмущены политикой руководства страны.

На днях министр финансов Беларуси Максим Ермолович высказался против возможного включения дорожного налога в цену на топливо. Водители же считают схему «кто сколько ездит — тот столько и платит» справедливой.

Отметим, с 2014-го года пройти техосмотр без квитанции об уплате дорожного сбора невозможно. Поэтому многие белорусские автомобилисты для себя эту проблему решили просто— ездят без ТО. Видимо, так продолжится и дальше.

Сложившуюся ситуацию сайт Charter97.org попросил прокомментировать автомобилиста, представителя Белорусского Национального Конгресса в Слониме Виктора Марчика:

- Глядя на цены, у меня такое чувство, что дорожный налог уже включили в стоимость топлива. Власти хотят и цену на топливо поднять, и дорожный налог собрать, и деньги за техосмотр взять.

Я и мои знакомые автомобилисты считаем, что дорожный побор должен быть полностью отменем! Мы и так сегодня платим за топливо очень большой процент от его первоначальной стоимости. Скоро у нас бензин будет стоить больше, чем в Европе, а зарплаты в Беларуси, если кто забыл, далеко не европейские.

Так и до повторения волны акций «Стоп бензин» недалеко...

- Примечательно, что еще в начале месяца тот же Ермолович говорил, что рассматривает вариант с включением сбора в стоимость топлива, а теперь пошел на попятную?

- Возможно, власти просчитали, что включение налога в стоимость топлива будет для них невыгодным. Намного больше денег может поступить в государственный «ларчик», если дорожный налог привязан к техосмотру. Вы представляете, какие это суммы?

Они понимают, что кто-то будет меньше ездить, а значит меньше платить налога. Уже дыра вырисовывается. Хотя им стоит задуматься, ходят разговоры, что из-за этой обдираловки белорусы пересядут на велосипеды.

Вероятно, власти понимают, что могут потерять в деньгах. Хотя, они и так будут терять, потому что экономика падает все ниже и ниже, люди нищают все больше и просто не тянут это сбор. Многие отказываются его платить — бойкотируют.

Власти знаю только такие слова, как запретить, поднять, но никак не те, что означают помощь людям. Их не интересует улучшение положения белорусов, а только свой комфорт и карман. Вы же посмотрите, сколько еще и других нагрузок финансовых на водителей, штрафы какие за любую мелочь.

- Действительно, больше половины водителей бойкотирует техосмотр и, соответственно, оплату дорожного налога. Почему власти, несмотря на это, идут на обострение ситуации?

- Знаете, если так и дальше пойдет, то они вообще никаких денег не увидят. Ни за техосмотр, ни за дорожный налог, ни за штрафы. Единицы будут проходить ТО.

Люди будут ездить без техосмотра, рисковать. Просто из-за того, что выходит действительно большая сумма, которую нужно изъять из семейного бюджета. Люди бойкотируют еще и потому, что считают систему несправедливой.

Вы представьте, сколько автомобилистов в Беларуси. В некоторых семьях еще и несколько машин. Даже если половина платит дорожный налог, то это же огромные деньги. Куда они идут? Парадокс ведь в том, что дороги все хуже и хуже в стране. Ими никто не занимается. Скорее всего деньги автомобилистов уходят в офшоры руководства страны.

Посмотрите, на дороги в регионах. Они весьма отличаются от тех, по которым возят Лукашенко. Я сужу даже по Слониму. Местные органы власти у нас взяли за моду с людей брать деньги за ремонт дороги. Мол, «хотите нормальную дорогу? Делайте за свой счет или давайте 50 на 50».

Дело ведь в том, что 50% они берут из бюджета. А чьи деньги в бюджете? Вот и получается, что люди полностью сами оплачивают дороги. Конечно, это вызывает возмущение. Люди приходят на встречи с органами власти и высказываются.

Если мы должны все решать сами, за свой счет, то зачем нам вообще такая власть? Вот в чем вопрос.

Беларусь транзитная страна. Почему, к примеру, не сделать «дорожный налог» для иностранцев, а белорусам облегчить жизнь?

- Что бы вы сказали правительству от лица белорусских водителей?

- Отмените вообще дорожный налог! Если взять соотношение цена на топливо — зарплата, то мы, фактически, уже платим больше, чем в ЕС.

Посмотрите, сколько они могут на свою зарплату купить топлива в литрах, а сколько мы с нашими зарплатами и ценами. Процентное соотношение уже сейчас шокирует!

Многие мои знакомые говорят, что прошли бы техосмотр с удовольствием. Это действительно нужно нам, автомобилистам, выгодно пройти техосмотр, проверить авто, но мы не можем этого сделать из-за обдирательства в виде дорожного налога.

Власти, оставьте водителей в покое!