«Гнездо аиста» подвело чешского премьера Бабиша 26.06.2019, 9:25

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Фото: Reuters

Тысячи демонстрантов обвинили премьер-министра страны в обмане и требуют его отставки.

Успешный предприниматель, занимающий второе место в рейтинге самых богатых людей Чехии, Андрей Бабиш в 2017 году стал премьер-министром Чешской республики. Когда в 2011 мультимиллионер Бабиш решил заняться политической деятельностью, конкуренты обвиняли его в дилетантстве. Но он смог убедить своих сограждан тем, что в предвыборной кампании пообещал жесткую борьбу с коррупцией и с кумовством в традиционных политических элитах.

"Однако потом оказалось, что у него самого больше проблем, чем у критикуемых им традиционных политиков, - заявил в интервью DW политолог из Метропольного университета в Праге Ладислав Кабада. - Эта двойственность стала главной причиной, по которой столько людей вышли на акции протеста против него".

По мнению ректора отделения Нью-Йоркского университета в Праге Иржи Пехи, протесты против премьер-министра в чешской столице, в которых участвуют сотни тысяч человек, вызваны тремя причинами. Во-первых, речь идет о конфликте интересов в ходе распределения субсидий Евросоюза. Демонстрантов не устраивает, что холдинг Agrofert получает крупные суммы из европейской кассы: до 2017 года Бабиш являлся его владельцем, а затем перевел в трастовые фонды.

Еще одной причиной протестов является подозрение, что премьер стремится оказывать влияние на уголовные расследования в отношении него. И в-третьих, организаторы протестов напомнили их участникам о коммунистическом прошлом Бабиша и его тесном сотрудничестве со Службой государственной безопасности Чехословакии (СГБ).

Тайна "агента Буреша"

Под псевдонимом "агент Буреш" Андрей Бабиш фигурирует в ряде документов СГБ, найденных в архивах. Согласно этим документам, нынешний чешский премьер с 1982 по 1985 годы работал на СГБ в качестве внештатного агента. Сам Бабиш неоднократно заявлял, что никогда не подписывал никакого согласия на сотрудничество со спецслужбами ЧССР. Многие годы он пытался доказать незаконность внесения его имени в списки агентов СГБ словацким Институтом национальной памяти. Политик начал судиться с Институтом в 2012 году, и словацкие суды сначала принимали решение в его пользу. Однако Конституционный суд страны в 2018 году вынес решение против него, после чего Бабиш обратился с делом в Страсбург. Но и Европейский суд по правам человека отклонил его жалобу.

Впрочем, сторонникам премьера его прошлое не мешает. "Им это, в общем и целом, безразлично", - отмечает журналист газеты Hospodářské noviny Петр Хонцеик. Многие в стране считают, что с тех пор прошло много времени и что в те годы почти каждый должен был идти на какие-либо компромиссы. Ну а для тех избирателей, которые, как и прежде, голосуют за коммунистов, контакты с СГБ вообще не являются чем-то негативным, рассказывает Хонцеик.

Бабиш - чешский Берлускони?

Своим состоянием Бабиш обязан агропромышленному концерну Agrofert, единственным владельцем которого он являлся и который до перехода на государственную службу он возглавлял как генеральный директор. В холдинг входят около 250 различных компаний. В основном это предприятия сельского хозяйства, пищевой и химической промышленности. Концерн обеспечивает работой почти 33 000 человек. По итогам 2018 года оборот Agrofert составил свыше шести миллиардов евро, а прибыль до налогов - порядка 190 миллионов. Состояние самого Бабиша, по оценкам Forbes, составляет порядка трех миллиардов евро.

В 2013 году Бабиш включил в сферу своих интересов медиабизнес, купив издательский дом MAFRA, которому принадлежат популярные чешские издания Lidové noviny и Mladá fronta Dnes. В те годы его называли чешским Берлускони, сравнивая с итальянским медиамагнатом и политиком, неоднократно занимавшим пост премьер-министра.

"Гнездо аиста" на дотации Евросоюза

Сейчас Бабиш формально больше не является владельцем Agrofert, однако скандалы, связанные с концерном, и идущие еще со времен, когда его возглавлял нынешний премьер-министр, не затихают до сих пор. Так, в 2006 году дочерняя фирма Agrofert - Inoba - приобрела под Прагой разорившееся сельскохозяйственное предприятие. На приобретенной земле был построен отель и центр отдыха "Гнездо аиста". На его строительство использовались деньги, полученные Inoba от Евросоюза на поддержку малого и среднего бизнеса, а владельцами отеля стали дети и брат Бабиша.

И еще один интересный момент. Уже в 2014 году, став министром финансов и вице-премьером, Бабиш отвечал за дотации, поступающие в Чехию из Евросоюза. Однако от владения холдингом Agrofert, получавшим значительные суммы из Брюсселя, Бабиш отказался лишь в 2016 году. И то под нажимом, после того как в законодательстве ЕС была принята специальная поправка, которая должна была предотвратить конфликт интересов политиков-бизнесменов. Но и сегодня денежные потоки из Брюсселя не обходят бывший концерн Бабиша.

"По чешскому законодательству, он не связан с концерном, - отмечает Иржи Пехи. - И, если бы речь шла о внутренних чешских делах, Бабишу вероятно удалось бы отмыться". Однако, речь идет о деньгах ЕС, и поэтому Еврокомиссия начала расследование, чтобы выяснить, на какие цели в действительности пошли дотации из Брюсселя. Если подтвердится, что Agrofert по-прежнему находится под контролем Бабиша, то или концерну, или чешскому государству придется возвратить в Брюссель значительную часть субсидий.