В Грузии избрали нового главу парламента 26.06.2019, 10:43

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Им стал лидер парламентского большинства.

Отставка главы парламента Грузии Ираклия Кобахидзе была принята, и уже избран новый руководитель выборного органа страны.

Новым председателем парламента Грузии стал Арчил Талаквадзе, представитель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Об этом сообщает грузинское информагентство Black Sea Press (перевод – zn.ua).

Кандидатуру Арчила Талаквадзе поддержали 94 депутата, ни один не высказался против, хотя представители партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия" бойкотировали голосование. Арчил Талаквадзе поблагодарил коллег за поддержку и доверие. "Для меня большая ответственность стать председателем парламента Грузии и руководить конституционным органом", - сказал он.

Предыдущий спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку 21 июня на фоне акций протеста в Тбилиси.

До голосования Талаквадзе поблагодарил коллег за поддержку и доверие. "Для меня большая ответственность стать председателем парламента Грузии и руководить конституционным органом", — сказал Талаквадзе.

Арчилу Талаквадзе 36 лет. Он уроженец города Озургети.

В 2006 году закончил Тбилисский Государственный медицинский университет. В 2010 году — Грузинский институт общественых дел (GIPA). Работал в компании Американского агентства по развитию (USAID) в 2006-2007 и в 2011-2012 годах. Кроме того, с 2007 по 2009 работал в офисе Народного защитника Грузии.

С 2012 по 2014 был заместителем министра по исполнению наказаний. Затем два года занимал пост заместителя министра внутренних дел Грузиии. Прошел в парламент на выборах в 2016 году и до последнего времени занимал пост председателя парламентского большинства.

Арчил Талаквадзе женат, в семье двое детей. С 2017 года он является почетным президентом регбийного клуба "Арцивеби" и раллийного клуба "Mia Force".

В Грузии продолжаются массовые акции, толчком к которым стало поведение российского депутата в парламенте страны. На площади перед зданием парламента Грузии вечером в воскресенье, 23 июня, собрались несколько тысяч человек с требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии и изменения избирательной системы.

Протесты в Тбилиси начались вечером 20 июня во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия в здании грузинского парламента. Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера и начал выступление на русском языке. Член КПРФ Гаврилов публично поддерживает "правительства" Абхазии и Южной Осетии – оккупированных Россией территорий Грузии.

Оппозиционные депутаты заблокировали проведение заседания, а возле здания парламента стали собираться возмущенные граждане.

Во время столкновений полиция применила спецсредства: резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Протестующие бросали в полицейских бутылки и отбирали щиты. К утру полиция закончила разгон акции протеста. Пострадали не менее 240 человек.

Однако вечером у здания парламента снова собрались люди на мирную бессрочную акцию протеста.

На фоне протестов в отставку подал спикер парламента Ираклий Кобахидзе.

Лидеры оппозиции выдвинули властям три требования: отставка главы МВД Георгия Гахарии, освобождения всех задержанных участников протестов и начало консультаций о досрочных выборах парламента.