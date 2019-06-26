«Хотят, чтобы люди работали больше и почти за бесплатно» 5 26.06.2019, 11:28

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Иллюстрационное фото

Предприятия Бобруйска опять незаконно заставляют работать в субботу.

Работники предприятий «Бобруйскагромаш» и «Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов» сообщили praca-by.info о том, что наниматели издали приказ с требованием выйти на работу в субботу 29 июня. Выходной день согласно документу переносится с ближайшей субботы на 31 декабря. На «Бобруйскагромаш» это уже вторая суббота подряд, в которую подобными приказами руководство требует выхода работников. Согласия у них никто не спрашивал, о том, чтобы работа в выходной день рассчитывалась по двойному тарифу также не идёт речи.

Руководство же ссылается на декрет Лукашенко №5, трактуя перенос выходного как изменения существенных условий труда, о которых согласно документу наниматель должен уведомить работника в семидневный срок.

– Многие работники не хотят выходить в выходные дни, некоторые согласны, но за двойную оплату. Часть людей, которые боялись последствий, пришли на работу 22 июня. Часть работников взяли увольнительную и работали только до обеда, некоторые взяли выходной за свой счет, - рассказывают сотрудники «Бобруйскагромаш».

Те же, кто в корне не согласен с политикой завода и знает, что этот день их законный выходной не вышли на работу. На «Бобруйскагромаш» такую позицию поддержало около 20 человек. С тех, кто не вышел руководство просит написать объяснительную почему не пришли на работу в субботу. По словам работников ТДиА, приказ о выходе в субботу спустило руководство «Минского тракторного завода», в состав которого входит бобруйское предприятие.

– Все понимают, что ни первый, ни второй приказ не соответствует трудовому законодательству. 29 июня в Бобруйске празднуется День города, который мы видимо должны отметить ударным трудом. Люди хотят работать и зарабатывать, а у нас получается только работать, - жалуются работники обоих предприятий.

Рабочие пытались наладить диалог с руководством предприятий через представителей профсоюзов, входящих в ФПБ, а также обращались и в идеологический отдел.

– Профсоюз на предприятии обещал довести до сведения нанимателя и разрешить ситуацию, но дальше обещаний дело не пошло. Люди выходят из официального профсоюза - видят, что он никак не помогает в отстаивании их прав. Руководство прямо сказало – кто не повинуется, теми займутся. А кто не вышел по их словам «попали в список неблагонадежных». Кто-то боится потерять работу, кому-то осталось несколько лет до пенсии. Молодежь быстро убегает с предприятий. Многие люди уволились с боем, поскольку их не отпускали по соглашению сторон, - отмечают заводчане.

Работники переживают, что руководство может начать давить на тех, кто не выйдет в выходной.

Ситуацию на предприятиях Бобруйска прокомментировал один из лидеров профсоюза РЭП Геннадий Федынич:

– Печально, что ни руководство этих заводов, ни их юристы не знают или не хотят знать Трудовой Кодекс, а его никто не отменял. График работы утверждается предприятием на весь год. Подобные переносы дней с декабря на июнь незаконны.

Кроме того в выходные дни не могут привлекаться на работу молодые люди в возрасте до 18 лет, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет или в положении. Все остальные – только по личному согласию и за двойную оплату. Исключение только организации с непрерывным производственно-технологическим циклом (например, предприятия нефтепереработки). Если согласия работника нет – он имеет полное право не выходить на работу без объяснения причин. Все репрессивные шаги руководства: наказания работников, депремирование – незаконны. В непредвиденных ситуациях, например в случае аварии, предотвращения несчастных случаев работников могут вывести на работу без их согласия.

В данном случае, мы имеет дело с недобросовестными нанимателями, которые хотят, чтобы люди работали больше и почти за бесплатно.

«Бобруйскагромаш» в своём приказе делает отсылку к декрету Лукашенко №5, который предполагает, что в случае изменения существенных условий труда наниматель должен уведомить работника в семидневный срок. К данной ситуации этот декрет не имеет никакого отношения. При изменении существенных условий труда наниматель не только должен письменно обосновать производственные, организационные или экономические причины, но и реализовать их на практике. А это естественно не сделано. Выход на работу в выходные дни четко прописан в Трудовом кодексе и не имеет ничего общего с существенными изменениями условий труда.

Наниматель не имеет права требовать никаких объяснительных с работников, если они не вышли в выходной. Объяснительная пишется в случае опоздания, не выхода на работу без оправдательных документов. В данном случае не нужно ничего писать. Если со стороны нанимателя будут поступать прямые угрозы непродления контракта или дисциплинарных наказаний – нужно не бояться, фиксировать факты давления, дискриминации и опубличивать их. Только так можно привлечь к ответственности недобросовестных руководителей и заставить их уважать труд и законные права работников.

Единственное действенное решение, которое могут принять рабочие – объединиться и бороться за свои права. Мы готовы оказать им в этом необходимую солидарную помощь.