Выборы в Украине: Оптимисты-избиратели – у партий «Слуга народа» и «Голос» 26.06.2019, 11:18

Сторонники Зеленского и Вакарчука считают, что страна движется в правильном направлении.

Среди украинцев, которые планируют голосовать за партии Владимира Зеленского «Слуга народа» и Святослава Вакарчука «Голос», больше оптимистов по части состояния дел в стране, чем среди симпатиков других партий. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы «Рейтинг», сообщает liga.net.

Пессимистов больше всего среди тех, кто планирует голосовать за партии «Европейская Солидарность» и «Оппозционная платформа/За життя».

Опрос по методу личного интервью проведен 20-24 июня 2019 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,2%.

Согласно опросу, проведенному в мае, только 30% украинцев тогда считали, что страна движется в правильном направлении.