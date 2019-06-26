закрыть
26 июня 2019, среда, 12:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Выборы в Украине: Оптимисты-избиратели – у партий «Слуга народа» и «Голос»

  • 26.06.2019, 11:18

Сторонники Зеленского и Вакарчука считают, что страна движется в правильном направлении.

Среди украинцев, которые планируют голосовать за партии Владимира Зеленского «Слуга народа» и Святослава Вакарчука «Голос», больше оптимистов по части состояния дел в стране, чем среди симпатиков других партий. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса группы «Рейтинг», сообщает liga.net.

Пессимистов больше всего среди тех, кто планирует голосовать за партии «Европейская Солидарность» и «Оппозционная платформа/За життя».

Опрос по методу личного интервью проведен 20-24 июня 2019 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,2%.

Согласно опросу, проведенному в мае, только 30% украинцев тогда считали, что страна движется в правильном направлении.


популярное за неделю

Мнение

Не надо делать людей крайними
Не надо делать людей крайними Дмитрий Растаев
Так и становятся оппозиционерами
Так и становятся оппозиционерами Виктор Шендерович
Джентльмены сдачи
Джентльмены сдачи Виталий Портников
Кризис великих неудачников
Кризис великих неудачников Константин Скуратович