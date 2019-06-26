Лауринас Кащюнас: Возвращение России в ПАСЕ – жалкое зрелище 2 26.06.2019, 11:38

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Лауринас Кащюнас

Фото: DELFI

Ситуация, из-за которой ограничивались права Кремля, не изменилась.

Российская делегация возвращается в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы. Напомним, что после аннексии Крыма в 2014 году Совет Европы ограничил права Кремля, а вскоре Москва сама отказалась участвовать в сессиях ПАСЕ.

О том, как в Литве воспринимают возвращение России в ПАСЕ, сайт Charter97.org поговорил с Лауринасом Кащюнасом, депутатом Сейма Литвы от партии консерваторов.

- Как вы оцениваете возвращение российской делегации в состав ПАСЕ?

- Жалкое, жалкое зрелище. Непонятно, как такое вообще могло произойти. Ситуация, из-за которой ПАСЕ приняло решение ограничить права Кремля, не изменилась: Крым по-прежнему остается под оккупацией России, минские соглашения не соблюдаются, война в Донбассе продолжается – но вот российскую делегацию возвращают.

Поскольку ничего не изменилось, все осталось по-прежнему, появляется вопрос: почему и зачем российскую делегацию возвращают в ПАСЕ?

- Сторонники восстановления российской делегации в правах в ПАСЕ аргументируют, что таким образом можно будет наладить диалог с Кремлем, оказывать помощь кремлевской оппозиции…

- Прекрасно известно, что Россия использует международные организации для того, чтобы расширять свое влияние и свои нарративы на разные точки зрения, и таким образом создает свои правила игры. Поэтому надеется на то, что ПАСЕ сможет хоть как-то влиять на внутреннюю политику Российской Федерации, я бы не стал.

- К слову, на днях обострились отношения между Кремлем и Сакартвело (Грузией). Повод: возглавляющий делегацию на 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке. Какой позиции по вашему мнению по этому вопросу должна придерживаться Литва?

- Двое моих коллег из партии и я обратились к Сейму Литвы с предложением прервать все связи с Межпарламентской ассамблей православия и прекратить выдачу разрешений членам Сейма на то, чтобы принимать в ней участие.