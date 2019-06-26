Почти половина нидерландцев работает не полный день 7 26.06.2019, 11:44

В среднем в ЕС 19% работников заняты частично.

47% работников в Нидерландах работают не полный день – больше, чем в любой другой стране Евросоюза. В Австрии, которая по этому показателю находится на втором месте, только 28% жителей работают не полный день, а в Германии – 27%. Таковы данные европейского статистического агентства Евростат, пишет «Европульс».

Меньше работают не полный день в Болгарии (2%), Венгрии (4%), Хорватии и Словакии (по 5%).

В среднем в ЕС 19% работников заняты частично. Из них почти две трети – женщины.

Согласно исследованию 2017 года, только 21% европейцев, которые работают не полный день, хотели бы работать (и зарабатывать) больше.