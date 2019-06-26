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Танцующая со своим псом невеста стала звездой Сети

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  • 26.06.2019, 11:56

Невеста пригласила на свадьбу своего пса и исполнила с ним танец.

Сара Карсон Дивайн не просто любит собак, она ещё и является талантливой дрессировщицей, пишет сайт 120.su.

Пёс по кличке Герой удостоился особой чести, ведь хозяйка пригласила его на собственную свадьбу.

Однако, гостей поразило даже не это, а то, что счастливая невеста исполнила со своим четвероногим гостем и другом интересный танец, состоявший из множества трюков. Позже Сара рассказала, что Герой вот уже долгие годы дарил ей свою любовь и верность, вот она и решила не только взять его на свой праздник, но и сделать звездой вечера.


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