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Сегодня лидеры БНК встретятся с жителями Витебска

  • 26.06.2019, 12:06

Начало встречи в 18.00.

Сегодня, 26 июня, в Витебске состоится встреча с Николаем Статкевичем, кандидатом в президенты от Белорусского Национального Конгресса, а также с одним из лидеров БНК, координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгением Афнагелем.

Начало встречи в 18.00 по адресу: ул. Октябрьская, дом 2, Арт-центр VZAP.

На встрече будет обсуждена ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.

Приглашаются все, кому это важно.

Ранее Евгений Афнагель рассказал сайту Charter97.org, как подобная встреча прошла с аншлагом в Новополоцке.


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