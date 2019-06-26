Опрос: В Украине партия «Голос» вышла на третье место 26.06.2019, 12:21

Святослав Вакарчук

Фото: УНИАН

Партия Вакарчука обошла партии Порошенко и Тимошенко.

В Верховную Раду Украины 9 созыва имеют шансы попасть 5 политических сил.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 20-24 июня, сообщает "Украинская правда".

45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, поддерживают партию "Слуга народа ".

Также проходной барьер преодолевают "Оппозиционная платформа – За жизнь" (12,1%), партия "Голос" (8,4%), "Европейская Солидарность" (7,2%) и "Батькивщина" (7,0% ).

Согласно последнему опросу Украинского института социальных исследований им. Яременко и центра "Социальный мониторинг", третье место в рейтинге партий занимала "Батькивщина" (8,8%), четвертое "Европейская солидарность" Петра Порошенко (8,4%) и пятое партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" (6,8%).

Сейчас партии Вакарчука и Тимошенко поменялись позициями, но эти данные в пределах погрешности.

Партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,4%, Радикальную партию – 2,5%.

Рейтинг других политических сил – менее 2%.