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В оккупированном Крыму погибли российские военные

  • 26.06.2019, 12:46
Иллюстрационное фото

Десантники утонули, прыгнув с парашютом.

Двое военнослужащих Военно-десантных войск РФ погибли в среду во время тренировочных прыжков на полигоне Старый Крым на оккупированном РФ полуострове, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа РФ.

"Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули", — говорится в сообщении военных.

По информации пресс-службы ЮВО, погибшие служили по контракту. Они приземлились на воду и "не смогли освободиться от подвесной системы парашюта".

Причины инцидента расследуют правоохранительные органы и комиссия из центрального аппарата ВДВ.


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