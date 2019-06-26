На среду и четверг объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары и гроз 6 26.06.2019, 12:59

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Рекомендации МЧС.

Экстремальная жара и грозы накроют Беларусь в ближайшие два дня. О неблагоприятных метеорологических явлениях предупреждает Белгидромет, пишет tut.by.

В среду, 26 июня, во второй половине дня температура воздуха по юго-западу страны достигнет +33ºС.

27 июня на большей части территории ожидаются грозы, местами — сильные ливни, днем в отдельных районах по юго-востоку республики — град. Порывы ветра могут достигать 15−20 м/с.

В Минске в четверг ночью и утром ожидается гроза и сильный порывистый ветер.

Рекомендации МЧС для населения при грозе

Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.

Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.

Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

Рекомендации МЧС при сильных ливнях

Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.

Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

Если покинуть здание нельзя, поднимитесь на верхние этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.

Рекомендации МЧС при сильном ветре

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).