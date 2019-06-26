Схема на $290 миллионов: Кому Россия продает уголь из Донбасса 9 26.06.2019, 13:12

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Иллюстрационное фото

РФ продолжает контрабандой вывозить антрацит из оккупированной части Донбасса.

Донбасс – один из самых богатых углем регионов мира. Оккупировав часть Донецкой области, РФ организовала схемы массового вывоза угля, наладив сверхприбыльный бизнес. Факт поставок РФ признала в сентябре 2017 года, пишет liga.net.

За счет контрабанды оккупанты финансируют террористические «республики» «ДНР и «ЛНР». Финансовую связь, согласно расследованию The Washington Post, стороны поддерживают через "банковскую систему" другой непризнанной "республики" – Южной Осетии.

Псевдореспублика - не случайный выбор. Еще в 2014 году она признала независимость оккупированных регионов Донбасса, а в 2017-м установила с ними "дипломатические отношения".

Куда идет донбасский уголь? В списке 19 стран, говорится в исследовании крупной энергокомпании, которое есть в распоряжении журналистов.

Помимо Турции, которые уже становились фигурантами журналистских расследований, в списке есть Грузия, Египет и даже Канада. Общий объем поставок с марта 2017-го по декабрь 2018-го оценивается почти в 6 млн тонн.

Торговля на крови

Для Украины донбасский уголь имеет не только экспортную ценность. В 2015 году 7 из 14 украинских теплоэлектростанций работала на углях марок А и Т (антрацит и тощий уголь). Основная часть этого сырья добывается на территории, оказавшейся под контролем проросийских боевиков.

Этот фактор вызвал дефицит антрацита на украинском рынке. Недостачу пришлось покрывать импортом из ЮАР и других стран.

В январе 2015 года между Украиной и оккупированными территориями начал действовать специальный режим торговли, который юридически назвали "перемещением товаров через линию разграничения".

Крупнейшие металлургические и угольные предприятия на оккупированном Донбассе перерегистрировались в подконтрольных украинским властям городах и продолжили поставлять продукцию как внутри страны, так и на экспорт. Налоги с этих операций поступали в украинский бюджет.

В антраците из ОРДЛО были заинтересованы как частные, так государственные компании. Главными потребителями топлива были государственная Центрэнерго и ДТЭК Рината Ахметова, которая поставляла уголь со своих же донбасских шахт.

Ситуация изменилась в начале 2017-го. Добровольческие батальоны Айдар и Донбасс заблокировали поставки товаров из ОРДЛО на подконтрольную властям Украины территорию. Вагоны с углем, рудой, металлургической продукцией и другими товарами остановились у линии разграничения.

В ответ оккупанты захватили 43 крупных промышленных предприятия, работающих под украинской юрисдикцией, но расположенных на оккупированной территории. Эти активы, как ранее писала LIGA.net в марте 2017-го переподчинили южноосетинской фирме Внешторгсервис, связанной с беглым бизнесменом Сергеем Курченко.

Одной из крупнейших жертв так называемой "национализации", помимо государства, стал Ринат Ахметов. На оккупированом Донбассе он потерял 11 предприятий, входящих в структуру ДТЭК и три шахты горно-металлургической компании Метинвест.

Захват предприятий стал толчком для полноценной экономической блокады. Специальный режим торговли с ОРДЛО перестал действовать 15 марта 2017 года.

"До оккупации, в Донецкой и Луганской областях работали 96 шахт, сейчас - примерно 32, они то останавливаются, то работают, - рассказывает глава Национального профсоюза горняков Украины Михаил Волынець. - То есть в работе 30% шахт, которые работают не на полную мощность".

Бизнес-партнеры

По подсчетам Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, из ОРДЛО ежегодно вывозят 2,8 млн тонн угля на $288 млн. По данным РЖД и Федеральной таможни, за 2015 год из ОРДЛО в Россию вывезли около 1,3 млн тонн антрацита, в 2016-м - 940 000 тонн. За 9 месяцев 2017 года объем угольной контрабанды составил 890 000 тонн. И это только те бъемы, которые официально попали в статистику российских ж/д перевозок.

Антрацит вывозится через неконтролируемый Украиной участок границы с РФ в районе Ростовской области, говорится в исследовании крупной украинской энергокомпании. Контрабанда оформляется на российской таможне как импорт из Украины и продается трейдерам в России.

Основной объем угля, согласно документу, вывозится по железной дороге - через переходы Красная Могила-Гуково и Квашино-Успенская.

Есть и другие маршруты. Близость шахт к российской границе позволяет также использовать грузовые самосвалы для вывоза антрацита. Этот способ в октябре 2014 года зафиксировала ОБСЕ. Уголь, по информации организации, вывозился через КПП Гуково.

Еще один маршрут - через КПП Должанский (оба ККП в Луганской области - Ред.) - в 2015 году обнаружили журналисты.

"Половина топлива, которое попадает из Донбасса в РФ потребляется предприятиями в Ростовской области – основной потребитель Новочеркасская ГРЭС (входит в структуру Газпрома - Ред.), остальное - идет на экспорт в другие страны", - рассказал собеседник в ДТЭК.

Контрабандой добытого угля в Россию занимается еще одна структура Сергея Курченко - Газ Альянс. Фирма - монополист на своем рынке. По данным российского РБК, в марте 2018-го Минэкономики РФ запретило другим трейдерам вести бизнес с группировками ЛНР и ДНР.

До запрета, помимо фирмы Курченко, уголь также вывозили в РФ компания Угольные технологии бывшего "замминистра" энергетики «ЛНР» Александра Мельничука; Крымская топливно-энергетическая компания (поставляла в оккупированный Крым) Сергея Огурцова (помощник беглого экс-нардепа Олега Царева) и др.

Курс - на экспорт

Европа и Турция - основные потребителя антрацита происхождением из ОРДЛО, отмечается в исследовании. Согласно документу, Турция с марта 2017-го по декабрь 2018-го купила почти 3 млн тонн угля этой марки. Второй по объемам оказалась Румыния - 1,02 млн тонн, третьей - Бельгия - 876 990 тонн. За ними следуют Польша (333 132 тонны) и Болгария (129 176 тонн).

Всего в списке числится 19 стран, включая Грузию, Индию, Египет и Молдову. Общий объем поставок за отчетный период оценивается в 5,96 млн тонн.

Карта поставок из РФ в третьи страны угля, добытого в зоне ОРДЛО - исследование крупной энергокомпнаии

Для легализации угля из ОРДЛО Россия выдает липовые документы, тем самым подтверждая факт его происхождения якобы из Ростовской области, заявил в одном из интервью замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. По его словам, перед самой поставкой, вывезенный уголь из Донбасса смешивается с сырьем, добытым в Ростове.

Проблема не только в этом. На сегодня импорт товаров из ОРДЛО в ЕС не запрещен по аналогии с Крымом. Следовательно у европейских правоохранительных органов нет оснований для остановки или проверки их происхождения, рассказал представитель офиса ДТЭК Энерго Антон Гончарук.

Основные объемы угля из ОРДЛО вывозятся через порты Азовского побережья, в первую очередь из Ростова-на-Дону и Азова, указано в исследовании. В декабре 2017 года список маршрутов пополнился: сырье начало уходить на экспорт через порт Усть-Луга, расположенный недалеко от Санкт-Петербурга.

Еще один маршрут поставок (в Европу) - транзитом через Беларусь по железной дороге, пишет польская Gazeta Prawna.

Есть и еще один возможный маршрут - через непризнанную Абхазию. О соответствующих планах России стало известно еще в начале 2018-го. Поставки планировались через черноморский порт города Очамчира, заявил в одном из интервью член "торгово-промышленной палаты" Абхазии в «ЛНР» Сергей Ладария. О поставках, по информации покойного нардепа Дмитрия Тымчука, в январе прошлого года договорились турецкие и абхазские коммерческие фирмы.

Поставляют ли уголь из ОРДЛО в Украину?

По данным Госстата, Украина за 2018 год импортировала из России больше 15 млн тонн угля на $1,8 млрд. Ее доля в импорте превысила 70%. Уголь поступает из шахт Ростовкой области и Кузбасса, рассказал Гончарук из ДТЭК Энерго.

"Украинская таможня включила антрацит в список рисковых товаров, то есть у них проводятся дополнительные проверки. Я не буду утверждать, что эта проверка исключает возможность попадания этого угля (из ОРДЛО в Украину - Ред.), скорее всего нет. Поэтому какой то вагон может и проскочить, но постоянного и массового завоза угля точно нет", - сообщил информированный собеседник на рынке.

Доказательств, которые свидетельствовали бы о поставках в Украину угля происхождением из ОРДЛО, нет. Есть лишь предположения. К примеру, в феврале белорусские СМИ опубликовали расследование, в котором говорилось, что Беларусь в прошлом году в 980 раз увеличила экспорт угля в Украину до 690 000 тонн (антрацита - 102 200 тонн, каменного уголя - 588 500 тонн), при том, что в самой стране нет своих месторождений, кроме бурого угля. Уголь вероятно шел из ОРДЛО.

Вскоре эту информацию опроверг министр энергетики Украины Игорь Насалик, заявив, что это мог быть реэкспорт из РФ.

"Каким он (уголь - Ред.) на самом деле является - российским или донецким - никто не знает, как там русские делают документы на него. Все прекрасно понимают, что наверняка из Донецка привозят в Ростов, там с ним ковыряются и потом дальше везут. По документам он - российский", - приводят СМИ слова управляющего одной из местных компаний-трейдеров, закупающих уголь в РФ.