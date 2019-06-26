Что может рассказать ФБР о России украинский олигарх Фирташ 8 26.06.2019, 13:39

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Дмитрий Фирташ

Украинский олигарх может владеть тайнами руководства «Газпрома».

Австрийский суд 25 июня удовлетворил запрос США на экстрадицию одного из самых влиятельных украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа. В Америке добивались этого четыре года. Дело чуть не дошло до изменения национального законодательства Австрии, но Фирташу ничего не помогло. ФБР находится в шаге от того, чтобы заполучить бизнесмена, который может много рассказать о влиянии на украинскую политику и теневых схемах торговли газом, сообщает "Настоящее время".

Как украинский олигарх Фирташ связан с Россией

Дмитрий Фирташ приехал в Вену 21 февраля 2014 года и с тех пор покинуть пределы Австрии ему так и не удалось. Дата приезда не случайна: в этот судьбоносный для Украины день, когда на улице решалась судьба будущего страны после массового расстрела людей на Майдане, Фирташ принимал участие во встрече лидеров тогда еще оппозиции с бывшим президентом страны Виктором Януковичем.

Спустя год, в апреле 2015-го, на суде Фирташ рассказывал, что на той встрече было достигнуто мирное соглашение, которое возвращало в действие Конституцию 2004 года. Но оно было сорвано и начались большие потрясения.

Фирташа арестовали в Вене через две недели после той встречи по запросу США. ФБР обвиняет Фирташа в том, что его люди якобы дали взятку в $19 млн за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии. В США олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и полная конфискация активов.

С тех пор в судах Австрии продолжалась многоуровневая борьба адвокатов Фирташа за отказ в экстрадиции. В какой-то момент она дошла даже до конституционного суда Австрии. Олигарх пытался доказать неконституционность соглашения об экстрадиции между Австрией и США, но безрезультатно. Венским адвокатом Дмитрия Фирташа в это время был экс-министр юстиции Австрии Дитер Бемдорфер.

Имя Дмитрия Фирташа фигурировало и в утечках сайта Wikileaks, связанных с дипломатической почтой Госдепартамента. Якобы влиятельный украинский бизнесмен в 2008 году признавался американскому послу, что он связан с Семеном Могилевичем, которого в ФБР в тот момент считали "главарем главарей" русской мафии и разыскивают до сих пор.

О том, что за бизнес у Фирташа с Могилевичем, подробно писал в “Украинской правде” журналист, а сейчас депутат рады Мустафа Найем. В его статьях говорится в частности, как Дмитрий Фирташ стал совладельцем компании RosUkrEnergo, которая на протяжении ряда лет выполняла функции прокладки между Газпромом и Нафтагазом при поставке российского топлива в Украину. Якобы контроль над компаний с российской стороны осуществлял лично Семен Могилевич, он же Сергей Шнайдер. Для этого у него была должность в Газпроме, об этом в частности говорила тогда Юлия Тимошенко.

После ареста Могилевича в России в 2008 году, Фирташ мог унаследовать его бизнес и его связи с российским спецслужбами - эту версию активно продвигал в Украине блогер, активист Общественного люстрационного комитета Карл Волох.

Но кроме газового рынка у Фирташа есть и реальные активы в сфере производства титана. Именно интерес к титановому бизнесу является краеугольным камнем обвинения США. В сентябре прошлого 2018 года в Армянске на севере Крыма произошла крупная авария на заводе “Крымский титан”, которая привела к многократному выбросу вредных веществ в атмосферу. Тогда телеканал Настоящее Время и проект “Муниципальный сканер” установили, что “Крымский титан” принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу через ряд офшорных компаний, которые позволяют ему контролировать предприятие в Крыму в обход европейских экономических санкций.

Что касается влияния Фирташа на украинскую политику, то вот только один пример. На суде по экстрадиции в 2015 году в Вене Дмитрий Фирташ произнес фразу: "Мы добились чего хотели: “Порошенко - президент, Кличко стал мэром". Тогда запрос США о выдаче Фирташа был отклонен: судья увидел в этом политическую мотивацию, сейчас ситуация изменилась.

"Сильный, самостоятельный, самодостаточный игрок"

Сергей Щербина, главный редактор издания РБК-Украина, в эфире программы "Вечер" рассказал, что, по его мнению, Фирташ может знать о президентстве Порошенко и о нем лично, а также о ком и о чем может свидетельствовать.

— Как вы думаете, что американцы на самом деле хотят узнать от Дмитрия Фирташа? И главное – могут?

— Я думаю, что американцам в этом случае интересны достаточно многие вещи, в том числе которые касаются особенности ведения газового бизнеса, многочисленных партнеров Дмитрия Фирташа, участия в переговорах по газу с российской властью и прочие вещи. Фирташ знает действительно очень много подробностей о функционировании энергетического рынка не только в Украине, но и в России, и в Средней Азии. В принципе, я думаю, эти подробности могут быть очень интересны американцам.

— Действительно ли Фирташ был настолько влиятельным бизнесменом, что мог влиять на политику страны, вплоть до принятия решений о том, кто может стать президентом?

— Безусловно. Это был один из самых влиятельных людей еще со времен президентства Виктора Ющенко.

— В чем суть его влияния?

— Дело в том, что газовый бизнес в Украине всегда называли президентским бизнесом. Этот бизнес был невозможен без специфического учета интересов человека, занимающего президентскую должность. Такое положение вещей сложилось в том числе во времена президентства Виктора Ющенко.

Влияние Фирташа было подкреплено тем, что он был одним из крупнейших поставщиков газа, он контролировал химические предприятия, контролирует до сих пор. Он контролирует сеть облгазов, это компании, которые занимаются поставками газа населению.

— Тут очень важный момент, хочу для наших зрителей, которые не в Украине, объяснить, что такое облгаз для Украины. Это, по сути, компании, которые формируют стоимость газа для населения.

— Не совсем так, что они формируют стоимость газа для населения. Все-таки в формировании стоимости газа принимает участие кабинет министров, национальная комиссия по регулированию коммунальных услуг и так далее. Облгазы фактически контролируют абонентскую базу. То есть они являются непосредственными поставщиками газа населению. Ввиду того, что украинская газотранспортная система – это наследие Советского Союза, никакой другой тут нет, грубо говоря, компания, которая "сидит" на трубе, контролирует всё. Ей даже необязательно цены устанавливать, скажем так, они контролируют газораспределительные сети.

— То есть они в какой-то момент могут отключать и включать вентиль буквально?

— В измерении потребителей теоретически, наверное, могут. Такого не случалось, правда.

— Он все еще это, по сути, контролирует?

— Да, он контролирует. Он крупнейший владелец облгазов на сегодняшний день в Украине.

— На ваш взгляд, Дмитрий Фирташ выглядит как человек, который боится своей дальнейшей экстрадиции и своей дальнейшей судьбы? Вы все-таки с ним как-то знакомы.

— Я Фирташа видел два раза, и оба раза – в Венском суде. К сожалению, не в этот раз, не случилось попасть туда. Но судя по тем видео, которые были опубликованы в том числе нашими коллегами с Радио Свобода, видно, что переживательное было заседание для Дмитрия Васильевича.

— Некоторые активисты, блогеры, скорее, из порошенковского пула утверждали, что Дмитрий Фирташ – чуть ли не рука ФСБ, им управляют. Мне немножко комичным показалось это заявление, но все же хочу у вас спросить: он управляемый человек рукой ФСБ или нет?

— Не думаю. Дмитрий Фирташ – это в принципе серьезный игрок. И назвать его управляемым ФСБ или любой другой структурой – это недопустимое упрощение в любом случае.

Дмитрий Фирташ, конечно, потерял во влиянии, конечно, это уже не тот Фирташ, который был пять лет тому назад, вся эта история очень сильно сказалась. Но Дмитрий Фирташ – это сильный, самостоятельный, самодостаточный игрок. И это все должны понимать. Это человек, который действительно был одним из самых влиятельных людей Украины.

Сейчас он может оказаться в Штатах. В этом контексте и надо рассматривать эту историю.

О том, что олигарх Дмитрий Фирташ может рассказать американским следователям о серых схемах работы российской газовой отрасли, рассказал партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

— На ваш взгляд, какие тайны газовой отрасли может Дмитрий Фирташ с собой увезти в США? Что он может знать?

— Нефтегазовому сообществу в России уже давно было известно, что он был участником мошеннической схемы, довольно долго действовавшей, при участии членов правления "Газпрома". И не только членов правления "Газпрома".

Я хочу напомнить, что руководил компанией "Росукрэнерго" довольно долгое время Константин Чуйченко, офицер КГБ и однокурсник Дмитрия Медведева, который сейчас официально является помощником Путина и начальником контрольного управления президента. То есть это достаточно важная фигура. Это не просто ФСБ, этот человек – выходец из КГБ, который был номинальной главой этой самой мошеннической компании "Росукрэнерго".

— То есть то, что она мошенническая, на рынке сомнений нет?

— Абсолютно нет. То есть это компания, которая покупала у "Газпрома", – не напрямую "Газпром" продавал часть газа "Нафтогазу" Украины, а продавал этой компании почему-то, непонятно почему, по заниженным ценам. А затем эта шарашкина контора перепродавала газ и внутри Украины, и экспортировала с украинской территории по завышенным, естественно, ценам. Куда эта дельта, куда разница в цене шла – она шла в первую очередь в Швейцарию, в кантон Цуг, где была зарегистрирована компания "Росукрэнерго". И как дальше распоряжались этими средствами участники этой сделки – тут совершенно ничего неизвестно.

— Представим себе, что вдруг Дмитрию Фирташу захочется пойти на сделку со следствием США? Вдруг, все это ляжет на бумагу. Какие это может иметь последствия?

— В принципе для России – никаких. Все давным-давно знали, кто такой Чуйченко, кто такой Фирташ, кто такие газпромовские деятели, которые участвовали с газпромовской стороны в этой сделке. Там замешан был – теперь уже опять никто – когда-то президент Янукович, когда все это организовывалось. Там был замешан "Газпромбанк" в свое время, который продал "Газпрому" свою долю в этой шарашкиной конторе за 2,4 млрд евро.

— Обсуждаются ли на рынке хотя бы в каком-нибудь ироничном ключе злоключения Дмитрия Фирташа в Австрии? Или рынок это не касается и не трогает?

— Обсуждается. Только сегодня я услышал комментарий одного из специалистов по газовому рынку. Он сказал: "Ой, а если он начнет рассказывать о махинациях членов правления "Газпрома" с американскими пенсионными инвестиционными фондами? Ой, что тогда получится".

— А что он имел в виду? Вы понимаете, о чем идет речь, или это просто такая фраза прозвучала?

— Отчасти я, конечно, в курсе дела. Но просто прямо говорить об этом нельзя, потому что это будет обвинение без документальных доказательств. А если мы увидим Фирташа как свидетеля, называющего имена американскому правосудию, то это может быть очень и очень интересным процессом.

— В России – в руководстве "Газпрома", к примеру, или, может быть, даже повыше – вообще переживают за судьбу Фирташа и его возможность доехать до США?

— Я думаю, переживают. Но в принципе реакция, если что-то он даже начнет говорить, раскрывать какие-то газпромовско-кремлевские тайны, она будет однозначной. Все знали, что это за контора – "Росукрэнерго", и тем не менее Чуйченко стал советником президента. То есть те, кто замазан в этих махинациях, их не бросят.

— Вам не кажется странным, что его так смогли, что называется, вытащить?

— Я в этот вопрос не вникал, я не специалист по тому, как судят, как вытаскивают, как передают другой стране.

— Если это произойдет и что-то он начнет говорить, то это станет как-то заметно? По чему – по публикациям? Как это может быть заметно?

— Прежде всего, по публикациям. Во-вторых, ну хорошо, будет называть он имена – и что? В России на многие разоблачения никто никак не реагирует. Вы посмотрите, сколько было скандальных разоблачений российского руководства – и реакция была либо ноль, либо довольно некрасивая кампания в российских СМИ насчет "вы все врете, это все русофобия".