Видеофакт: Над Оршей летят российские стратегические бомбардировщики

Видеофакт: Над Оршей летят российские стратегические бомбардировщики15
- 26.06.2019, 14:26
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Самолеты движутся в сторону Минска второй день подряд.
Второй день подряд над Оршей пролетают в сторону Минска и обратно стратегические бомбардировщики, летящие со стороны российской границы. Судя по всему, это те самолеты, которые будут участвовать в воздушном параде ко Дню независимости 3 июля.
Видео пролета бомбардировщиков снял и прислал в редакцию tut.by читатель Сергей.
Отмечается, что сначала над городом проходит пара Ту-95, за ними один Ту-160 и два Ту-22м3. Самолеты летят достаточно низко, чтобы их было хорошо видно: в сторону Минска — в районе 21.00, а обратно — около 22.00.
Модели бомбардировщиков, замеченных читателем, совпадают с теми, что указаны среди участвующих в параде. Также известно, что российская авиация взлетает с российских аэродромов в Курске и Энгельсе.