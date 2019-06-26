Джонсон выдвинул ультиматум ЕС по Brexit 3 26.06.2019, 14:33

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Борис Джонсон

Фото: Getty Images

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании процитировал популярную англоязычную поговорку.

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон пообещал "сделать или умереть" и вывести страну из ЕС через четыре месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Джонсон вчера выдвинул ультиматум Брюсселю, призвав отказаться от настойчивой позиции по поводу ирландской границы и так называемого "бэкстопа", который, как опасаются сторонники Brexit, может навсегда связать Великобританию с ЕС.

Он также сказал, что не подпишет документ о выплате 39 млрд фунтов стерлингов ЕС, пока не будет заключено торговое соглашение.

Джонсон добавил, что если Брюссель не согласится с его требованиями, он выведет Великобританию из ЕС без соглашения 31 октября.

"Закон о международных договорах говорит, что Великобритания выходит из ЕС 31 октября", - сказал он. Джонсон добавил, что это произойдет: "Сделай или умри. Будь что будет".

Последний опрос The Times показал, что избиратели поляризованы в вопросе стратегии Brexit: 28% хотят выхода без соглашения, тогда как 43% поддерживают членство в ЕС. Кроме того, 36% считают преувеличением или выдумкой, что выход без соглашения нанесет серьезный ущерб экономике.

Напомним, имя нового премьера Британии объявят 23 июля. Помимо Джонсона на должность претендует министр иностранных дел Джереми Хант.