Как сделать отпуск идеальным 2 26.06.2019, 14:40

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Фото: AP

Три правила успешного отпуска.

Отпуск – великолепное время, когда можно наконец-то передохнуть и расслабиться! Или, хотелось чтобы, чтобы было именно так, пишет сайт ladnaya-ya.ru.

О чем мы обычно мечтаем, отправляясь в отпуск?

Хотим получить море удовольствий, немного отдыха и множество позитивных эмоций. Хотим вернуться из отпуска полными сил и готовыми к новым свершениям.

Хороший отпуск, действительно, может на многое вдохновить. К сожалению, это выяснилось позже, с отпуском не всегда выходит именно так.

Оказалось, что международный медицинский фонд доказал в своем исследовании, что отсутствие отпуска очень печально сказывается на жизни любого человека. Один год без отпуска и ваша работоспособность, ощущение счастья и уровень жизнь падают на 20%. Еще год – еще минус 20%. Но это еще не все!

Если вы все же берете отпуск, но не получаете абсолютно никакого удовольствия от него – ситуация становится еще хуже. Вы все равно получите 20% спад в счастье, уровне жизни, работоспособности. В дополнение вы еще рискуете получить так называемую «пост отпускную депрессию».

Оказалось, что всего 3 простых правила, помогут любой отпуск сделать идеальным. И так…

Правило 1 «Смена декораций»

Первому дню отпуска стоит уделить особое внимание. Что бы вы не делали в этот день, он должен быть абсолютно не похожим на все ваши предыдущие дни. Если вы много общаетесь с людьми, найдите тихое и спокойное место и проведите свой первый день там. Если сидите перед компьютером весь день, тогда будьте активны. Пойдите в горы, займитесь плаванием, покатайтесь на велосипеде. Делайте что угодно, чтобы отвлечь себя.

Этот первый день нужен вам, чтобы «перезагрузить» свой мозг. Чтобы он заработал по-новому, настроился на отдых. Только в этом случае вы сможете получить максимум от своего отдыха.

Правило 2 «Получайте кучу впечатлений и не сидите на месте»

Даже если вы нашли лучшее место в мире, чтобы провести свой отпуск, не оставайтесь там надолго. Если все же приходиться сидеть на одном месте, найдите себе побольше новых дел. Главное правило здесь – посещайте новые места или делайте что-то новое каждый день.

В этом случае вы получить от отпуска максимум. А сам отпуск покажется вам безумно длинным, даже если он длился всего 2 дня.

Правила 3 «Всегда имейте один дополнительный день»

Самый простой способ испортить свой отпуск – пойти на работу сразу по возвращении домой. Или, еще хуже, поехать в офис прямо с вокзала или аэропорта.

Если хотите чтобы отпуск запомнился вам надолго, позвольте себе передохнуть и возвратиться обратно в реальность. Обязательно проведите немного времени дома, наконец.

Вот и весь секрет счастливого отпуска. Всего 3 простых правила и вы на пути к грандиозному отдыху, да и лучшей жизни тоже (по крайне мере так утверждают исследования). И это не просто слова.